Crystal Palace slaví první evropskou trofej v historii. Konferenční ligu vystřelil Mateta
Fotbalisté Crystal Palace porazili ve finále Konferenční ligy v Lipsku Rayo Vallecano 1:0 a hned ve své premiérové sezoně na evropské scéně si došli pro trofej. Týden po triumfu Aston Villy v Evropské lize míří i další pohár do kolébky fotbalu a v sobotu může v Budapešti anglickou sbírku zkompletovat Arsenal v Lize mistrů proti Paris St. Germain.
Zápas s minimem šancí rozhodl v 51. minutě francouzský útočník Jean-Philippe Mateta. Pohár pro vítěze Konferenční ligy se tak už potřetí za pět let existence této soutěže stěhuje do Londýna. V roce 2023 ho získal West Ham United a loni Chelsea.
První příležitost změnit skóre měl madridský tým, ale Brazilec Alemao, který pomohl do finále čtyřmi góly, branku těsně minul. Stejně skončila na druhé straně Mitchellova hlavička. Zápas byl v prvním poločase na několik minut přerušen, když v kotli Vallecana zkolaboval fanoušek.
Po opatrném prvním dějství viděli diváci v Lipsku první střelu na branku až v 51. minutě a hned po ní přišel i gól. Argentinský brankář Batalla jen vyrazil Whartonův pokus z dálky a Mateta zblízka poslal míč do sítě. Přitom moc nechybělo, aby francouzský kanonýr ve finále vůbec nehrál, protože na jaře zvažoval operaci kolena, aby byl fit pro mistrovství světa.
„Je to neuvěřitelné, ale dokázali jsme to. Dali jsme do toho všechno jako tým a i já jsem do toho dal všechno. Díky fanouškům, kteří nás stále a všude podporují,“ řekl Mateta po utkání pro TNT Sports.
O čtyři minuty později se málem mezi střelce zapsal i španělský útočník ve službách Crystal Palace Pino, když jeho přímý kop orazítkoval obě tyče. Soupeř pak byl několikrát blízko k vyrovnání, zvláště poté, co trenér Inigo Pérez poslal na trávník pět čerstvých hráčů. Ale vynutit si alespoň prodloužení se Vallecanu nepodařilo.
Crystal Palace skončil v anglické lize po sedmi posledních zápasech bez vítězství až na 15. místě, ale díky dnešnímu úspěchu bude na podzim hrát Evropskou ligu. Rakouský trenér Oliver Glasner získal evropskou trofej už podruhé. Před čtyřmi lety Eintracht Frankfurt pod jeho taktovkou vyhrál Evropskou ligu.
V Lipsku to byl Glasnerův poslední zápas na lavičce „Orlů“, podle spekulací tisku by mohl zamířit do Bayeru Leverkusen. V Selhurst Parku by ho měl nahradit Španěl Andoni Iraola, který v minulosti vedl právě Rayo Vallecano.