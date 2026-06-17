Los Konferenční ligy: na Karabach nedošlo, Hradec pojede v předkole do Chorvatska
Hradec Králové se po dlouhých letech vrací do fotbalové Evropy. Ve 2. předkole Konferenční ligy ho čeká chorvatský celek NK Varaždín. Dvojzápas začne 23. července v Chorvatsku, odvetu pak odehraje doma. Na možný souboj se silným Karabachem tak nedošlo. Otázkou ještě stále zůstává, jak se UEFA postaví k situaci Karviné, teoreticky totiž může Hradec nahradit Plzeň ve druhém předkole Evropské ligy. Té bylo vylosováno norské Tromsö.
Zatím není jisté, zda se Východočeši ve 2. předkole Konferenční ligy opravdu představí. „Votroci“ by se mohli posunout do 2. předkola Evropské ligy, pokud by UEFA po losu ještě upravila nasazení českých klubů kvůli Karviné, kterou etická komise Fotbalové asociace ČR z důvodu ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže.
Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do pohárů pustila. Pokud by UEFA ještě posunula nasazení českých klubů, převzal by Hradec Králové pozici Plzně ve 2. předkole Evropské ligy a utkal by se s Tromsö. Na místo „Votroků“ v Konferenční lize by se dostal Jablonec, který by vyzval Varaždín.