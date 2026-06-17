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Los Konferenční ligy ONLINE: Na koho narazí Hradec? Mezi možnými soupeři má i Karabach

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iSport.cz
Konferenční liga
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Hradec Králové se po dlouhých letech vrací do fotbalové Evropy. A už dnes se dozví prvního soupeře ve 2. předkole Konferenční ligy. UEFA ve středu ráno rozdělila jednotlivé týmy do losovacích skupin. Východočeši mohou teoreticky narazit i na ázerbájdžánský Karabach, který v minulém ročníku hrál ligovou fázi Ligy mistrů. Další varianty vypadají schůdněji. Los 2. předkola Konferenční ligy začíná ve 14:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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Losování 2. předkola Konferenční ligy

Možní soupeři pro Hradec Králové ve 2. předkole Konferenční ligy:

  • vítěz dvojzápasu KF Vllaznia (Albánie) - FC Malisheva (Kosovo)
  • NK Varaždin (Chorvatsko)
  • vítěz dvojzápasu Penybont FC (Wales) - FC Santa Coloma (Andorra)
  • vítěz dvojzápasu US Mondorf-les-Bains (Lucembursko) - FC Dinamo Tbilisi (Gruzie)
  • poražený dvojzápasu Karabach FK (Ázerbájdžán) - Vestri (Island)

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