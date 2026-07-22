Varaždin – Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Jablonec se vrací do evropských pohárů a prvním jeho soupeřem ve 2. předkole Konferenční ligy bude chorvatský Varaždin. Zápas začíná ve čtvrtek od 20:00. Kde sledovat Varaždin vs. Jablonec živě?
Vše o utkání Varaždin vs. Jablonec
Datum a čas: čtvrtek 23. července, 20:00
Místo konání: Gradski stadion Varaždin
2. předkolo: Konferenční ligy 2026/27
Rozhodčí: Mattero Marchetti, Itálie
TV přenos: Nova Sport 5, TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Varaždin vs. Jablonec živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Jablonce ve 2. předkole Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Nova Sport 5.
Livestream poskytnou sázkové kanceláře Tipsport a Chance. Podmínkou je dokončená registrace a kladný zůstatek na účtu.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Varaždin vs. Jablonec je naplánován na čtvrtek 23. července v 20:00.
Jablonec v evropských pohárech 2026/27
Severočeši se probojovali skrze MOL Cup do 2. předkola Konferenční ligy. V něm se potká s chorvatským Varaždinem.
|Jablonec v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Varaždin – Jablonec, 23. 7., 20:00
2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia se může těšit na Ligu mistrů, zatímco další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Spartu čeká 3. předkolo milionářské soutěže. Viktoria Plzeň se představí v play-off o Evropskou ligu, Hradec bude bojovat ve 2. předkole téže soutěže. Posledním českým zástupcem je Jablonec, kterého fanoušci uvidí ve 2. předkole Konferenční ligy.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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|Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
|Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy
1. zápas:
2. zápas:
|Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy
1. zápas: Tromsø – Hradec Králové, 23. 7., 19:00
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00
Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy
1. zápas: Varaždin – Jablonec, 23. 7., 20:00
2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00