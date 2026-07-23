ONLINE: Varaždin - Jablonec. Severočeši vstupují do Konferenční ligy, jaký výsledek si odvezou?
Fotbalisté Jablonce úvodním zápasem druhého předkola ve Varaždínu vstupují do kvalifikace Konferenční ligy. Svěřenci trenéra Luboše Kozla si chtějí na stadionu třetího týmu minulé sezony chorvatské nejvyšší soutěže vytvořit dobrou pozici do domácí odvety, která je na programu za týden. Severočeši se v pohárech představí po pěti letech. Utkání, které začne ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.