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ONLINE: Varaždin - Jablonec. Severočeši vstupují do Konferenční ligy, jaký výsledek si odvezou?

Fotbalisté Jablonce se radují z branky
Fotbalisté Jablonce se radují z brankyZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
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ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
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Fotbalisté Jablonce úvodním zápasem druhého předkola ve Varaždínu vstupují do kvalifikace Konferenční ligy. Svěřenci trenéra Luboše Kozla si chtějí na stadionu třetího týmu minulé sezony chorvatské nejvyšší soutěže vytvořit dobrou pozici do domácí odvety, která je na programu za týden. Severočeši se v pohárech představí po pěti letech. Utkání, které začne ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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