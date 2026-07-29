Jablonec – Varaždín v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
- Fotbalisty Jablonce čeká domácí odveta 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu.
- V prvním utkání Severočeši podlehli soupeři 2:3.
- Zápas začíná ve čtvrtek 30. července v 18:00. Kde sledovat Jablonec vs. Varaždin živě?
Vše o utkání Jablonec vs. Varaždin
Datum a čas: čtvrtek 30. července, 18:00
Místo konání: Stadion Střelnice (Jablonec)
2. předkolo: Konferenční ligy 2026/27
Rozhodčí: Florjan Lata (Albánie)
TV přenos: Nova Sport 5, Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Jablonec vs. Varaždin živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Jablonce v odvetě 2. předkola Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Nova Sport 5.
Livestream poskytnou sázkové kanceláře Tipsport a Chance. Podmínkou je dokončená registrace a kladný zůstatek na účtu.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Jablonec vs. Varaždin je naplánován na čtvrtek 30. července v 18:00.
Jablonec v evropských pohárech 2026/27
Severočeši se probojovali skrze MOL Cup do 2. předkola Konferenční ligy. V něm se potká s chorvatským Varaždinem.
|Jablonec v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia se může těšit na Ligu mistrů, zatímco další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Spartu čeká 3. předkolo milionářské soutěže. Viktoria Plzeň se představí v play-off o Evropskou ligu, Hradec bude bojovat ve 2. předkole téže soutěže. Posledním českým zástupcem je Jablonec, kterého fanoušci uvidí ve 2. předkole Konferenční ligy.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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|Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
|Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy
1. zápas:
2. zápas:
|Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy
1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00
Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00