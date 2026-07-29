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Jablonec – Varaždín v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Jablonec bojuje s Varaždinem
Jablonec bojuje s VaraždinemZdroj: Facebook / FK Jablonec
Jablonec bojuje s Varaždinem
Jablonec prvním dějství nestačil na Varaždin
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Otakar Plzák
Konferenční liga
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  • Fotbalisty Jablonce čeká domácí odveta 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu.
  • V prvním utkání Severočeši podlehli soupeři 2:3.
  • Zápas začíná ve čtvrtek 30. července v 18:00. Kde sledovat Jablonec vs. Varaždin živě?

Vše o utkání Jablonec vs. Varaždin

Datum a čas: čtvrtek 30. července, 18:00

Místo konání: Stadion Střelnice (Jablonec)

2. předkolo: Konferenční ligy 2026/27

Rozhodčí: Florjan Lata (Albánie)

TV přenos: Nova Sport 5, Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Jablonec vs. Varaždin živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Jablonce v odvetě 2. předkola Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Nova Sport 5

Livestream poskytnou sázkové kanceláře Tipsport a Chance. Podmínkou je dokončená registrace a kladný zůstatek na účtu.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Jablonec vs. Varaždin je naplánován na čtvrtek 30. července v 18:00.

Jablonec v evropských pohárech 2026/27

Severočeši se probojovali skrze MOL Cup do 2. předkola Konferenční ligy. V něm se potká s chorvatským Varaždinem.

Jablonec v Konferenční lize 2025/26

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia se může těšit na Ligu mistrů, zatímco další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Spartu čeká 3. předkolo milionářské soutěže. Viktoria Plzeň se představí v play-off o Evropskou ligu, Hradec bude bojovat ve 2. předkole téže soutěže. Posledním českým zástupcem je Jablonec, kterého fanoušci uvidí ve 2. předkole Konferenční ligy.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00

Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy

1. zápas:

2. zápas:

Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy

1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00

Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00

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