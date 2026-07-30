Jablonec čeká evropský reparát. Potřebuje zvládnout další obrat, otazník je v brance
Nadějně rozjetý zápas ve Varaždínu nakonec skončil prohrou 2:3 a na domácí půdě musí Jablonec zlikvidovat ztrátu, aby dlouho očekávaná evropská pouť neskončila už při prvním krůčku kvalifikací Konferenční ligy. Vzpruhou může být zvládnutý víkendový obrat na domácím hřišti proti Olomouci (2:1). „Výkon i výsledek jsou impuls i směrem ke čtvrtku,“ burcoval trenér Luboš Kozel.
Hodně branek a velké zvraty ve skóre jsou zatím v nové sezoně běžnou součástí jabloneckých utkání. Jak v chorvatském Varaždínu, tak v domácím klání proti Olomouci zeleno-bílí prohrávali 0:1 a v obou případech dokázali skóre obrátit.
Zatímco však proti Sigmě výsledek 2:1 udrželi až do konce, první evropské klání po pěti letech skončilo porážkou. „Jsem trochu zklamaný, mohli jsme z toho utkání vytěžit víc,“ uvědomoval si kouč Luboš Kozel. „Nemyslím si, že jsme si zasloužili prohrát,“ připojil kapitán Nemanja Tekijaški.
Vedle vzpruhy v prvním kole Chance Ligy může Jablonec před odvetou těšit také fakt, že povzbudivé hlasy z kabiny o lepším výkonu než výsledku podpírají také data.
Český zástupce, který se do Evropy podíval až díky vyloučení Karviné, sice zaostával v držení míče, ale zapsal ve statistikách více střel, střel na branku, rohů i očekávaných gólů. „Domácí byli hodně efektivní, ze tří šancí dali tři góly,“ kroutil hlavou Kozel.
Pamětník poslední evropské výhry
Při boji o postup by měl výrazně pomoct také jediný pamětník poslední klubové účasti v pohárech Jan Hanuš, který byl v září 2021 také u poslední evropské výhry Jablonce, když vychytal nulu proti Kluži. V dalších šesti zápasech triumf nepřišel.
Ve Varaždínu mohl některé ze tří branek zabránit jen těžko a o tři dny později stál mezi tyčemi Klemen Mihelak, s nímž Jablonec bodoval naplno. Pro další evropský špíl se však prakticky s jistotou vrátí do branky zkušenější z obou mužů v rukavicích. „Gólmani věděli, že každý bude tenhle týden chytat jeden zápas a uvidíme, jak to bude dál,“ chtěl zůstat nečitelný trenér po utkání s Olomoucí.
Větší zodpovědnost pak bude na útočnících, protože bez vstřeleného gólu jsou domácí bez šance. Ovšem Jablonec zatím vepředu táhnou spíš obránci.
Ve skvělé střelecké formě načal sezonu Martin Cedidla, který se prosadil v obou soutěžních zápasech minulého týdne. Čtyřiadvacetiletý obránce mimochodem skóroval aspoň jednou v každé z uplynulých sedmi ligových sezon, což vedle něj zvládli pouze Mojmír Chytil (8 sezon) a Václav Jurečka (9 sezon).
Proti Varaždínu ho na listině střelců doplnil kapitán Tekijaški a proti Sigmě se trefil Jan Suchan, který ovšem chybí na soupisce pro Konferenční ligu, a tak bude tíha na jiných ofenzivních esech. V základní sestavě by měli znovu nastoupit Lamin Jawo a Filip Zorvan, doplnit je může Jan Chramosta – další z pamětníků hlavní fáze pohárů na Střelnici – byť ještě ze starší éry ve skupině Evropské ligy 2018.
Možná překvapí, že ze všech mužů na současné soupisce si vedle něj tehdy zahrál pouze levý wingbek Eduard Sobol, jenž na branku na jabloneckém stadionu čeká od svého prvního angažmá. Od dnešních 18 hodin by byl ideální moment, kdy dlouhou sérii přerušit.