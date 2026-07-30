Jablonec - Varaždín 2:0. Severočeši slaví! Postup do další fáze vystřelil nováček Pavlovič
Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola Konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2:0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2:3. Favorita poslal ve 29. minutě do vedení vlastním gólem Roberto Punčec, rozhodující branku pak dal po změně stran Dušan Pavlovič.
Jablonec, který se vrátil do pohárů po pěti letech, zdolal první ze tří překážek na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy. Ve třetím předkole se utká s vítězem souboje mezi RFS Riga a Vestri, dvojzápas začne za týden doma.