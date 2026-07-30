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ONLINE: Jablonec - Varaždín 1:0. Další velká šance domácích, Jawo ale obranu nepropálil

Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Varaždínu
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti VaraždínuZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Jablonec v odvetě poslal do vedení vlastní gól
Filip Zorvan z Jablonce v odvetě proti Varaždínu
Brankář Jablonce Jan Hanuš před odvetou proti Varaždínu
Jablonec prvním dějství nestačil na Varaždin
Jablonec bojuje s Varaždinem
Jablonec bojuje s Varaždinem
Jablonec bojuje s Varaždinem
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ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
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Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě 2. předkola Konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2:3, a pokud by se jim dvojutkání nepovedlo otočit, rozloučili by se s účinkováním v soutěžích UEFA hned na začátku. Výkop je v 18.00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Svěřenci trenéra Luboše Kozla spoléhají na sílu v domácím prostředí, povzbudit by je mohla nedělní výhra 2:1 v úvodním ligovém kole nad Olomoucí. Jablonec před týdnem při soutěžní premiéře v sezoně v Chorvatsku ještě v 67. minutě vedl 2:1, pak ale po chybách v obraně dvakrát inkasoval. Severočeši potřebují na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy vyřadit tři soupeře, klopýtnutí by pro ně znamenalo konec v pohárech. V případě postupu přes Varaždín by se ve 3. předkole utkali s vítězem dvojzápasu RFS Riga - Vestri.

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