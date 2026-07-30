ONLINE: Jablonec - Varaždín. Domácí odvrací konec v evropských pohárech, povede se jim to?
Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě 2. předkola Konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2:3, a pokud by se jim dvojutkání nepovedlo otočit, rozloučili by se s účinkováním v soutěžích UEFA hned na začátku. Výkop je v 18:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Svěřenci trenéra Luboše Kozla spoléhají na sílu v domácím prostředí, povzbudit by je mohla nedělní výhra 2:1 v úvodním ligovém kole nad Olomoucí. Jablonec před týdnem při soutěžní premiéře v sezoně v Chorvatsku ještě v 67. minutě vedl 2:1, pak ale po chybách v obraně dvakrát inkasoval. Severočeši potřebují na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy vyřadit tři soupeře, klopýtnutí by pro ně znamenalo konec v pohárech. V případě postupu přes Varaždín by se ve 3. předkole utkali s vítězem dvojzápasu RFS Riga - Vestri.