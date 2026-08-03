Jablonec – RFS v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
- Fotbalisty Jablonce čeká 3. předkolo Konferenční ligy proti lotyšskému RFS.
- Zápas začíná ve čtvrtek 6. srpna v 19:00.
- Kde sledovat Jablonec vs. RFS živě?
Vše o utkání Jablonec vs. RFS
Datum a čas: čtvrtek 6. srpna, 19:00
Místo konání: Stadion Střelnice (Jablonec)
3. předkolo: Konferenční ligy 2026/27
TV přenos: Oneplay Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Jablonec vs. RFS živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Jablonce ve 3. předkole Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 pořídit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Jablonec vs. RFS je naplánován na čtvrtek 6. srpna v 18:00.
Jablonec v evropských pohárech 2026/27
Severočeši se probojovali do 3. předkola Konferenční ligy. V něm se potká s lotyšským RFS.
|Jablonec v Konferenční lize 2026/27
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 1:3
3. zápas: Jablonec – RFS, 6. 8, 18:00
4. zápas: RFS – Jablonec, 13. 8, 18:30
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia se může těšit na Ligu mistrů, zatímco další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Spartu čeká 3. předkolo milionářské soutěže. Viktoria Plzeň se představí v play-off o Evropskou ligu, Hradec bude bojovat ve 3. předkole téže soutěže. Posledním českým zástupcem je Jablonec, kterého fanoušci uvidí ve 3. předkole Konferenční ligy.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
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8. zápas:
|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas:
2. zápas:
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas, 6. 8., 19:00
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové, 13. 8., 19:00
Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS, 6. 8, 18:00
4. zápas: RFS – Jablonec, 13. 8, 18:30