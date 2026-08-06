ONLINE: Jablonec - RFS. Severočeši začínají 3. předkolo Konferenční ligy na domácím hřišti
Cesta Jablonce do ligové fáze Konferenční ligy pokračuje. Po skolení chorvatského Varaždínu čeká Severočechy ve 3. předkole lotyšský celek RFS Riga. Proti aktuálnímu lídrovi lotyšské ligy budou chtít potvrdit dobrý vstup do sezony. V případě postupu do play off by jablonecké fotbalisty čekal poražený z dvojzápasu Jagiellonia Białystok - Rangers. Utkání proti RFS startuje v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.