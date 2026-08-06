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ONLINE: Jablonec - RFS. Severočeši začínají 3. předkolo Konferenční ligy na domácím hřišti

Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Varaždínu
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti VaraždínuZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Varaždínu
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Varaždínu
Gólová radost hráčů Jablonce
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ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
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Cesta Jablonce do ligové fáze Konferenční ligy pokračuje. Po skolení chorvatského Varaždínu čeká Severočechy ve 3. předkole lotyšský celek RFS Riga. Proti aktuálnímu lídrovi lotyšské ligy budou chtít potvrdit dobrý vstup do sezony. V případě postupu do play off by jablonecké fotbalisty čekal poražený z dvojzápasu Jagiellonia Białystok - Rangers. Utkání proti RFS startuje v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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