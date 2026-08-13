RFS Riga - Jablonec 1:2. Severočeši uhájili domácí náskok a jsou v play off Konferenční ligy
Zvládli to. Bez hladkého průběhu, ale i tak s konečným třígólovým náskokem. Fotbalisty Jablonce v odvetě třetího předkola Konferenční ligy proti lotyšskému RFS k výhře 2:1 nasměrovaly rychlé góly a výtečný brankář Jan Hanuš. „Máme to, pro co jsme si přijeli,“ oddechl si trenér Luboš Kozel s pomyšlením na to, že jeho hráči jsou už jen jeden dvojzápas od evropského podzimu. Tedy od snu, který jim na jaře protekl mezi prsty.
Připomeňme kontext. Jablonec díky brilantní sezoně šturmoval za vítězstvím v MOL Cupu a otevřeným dveřím do evropských pohárů. Kolaps v závěru sezony ale znamenal pád tabulkou a ještě k tomu prohru s Karvinou, která jim lístek do předkol vzala. O to kyselejší pachuť měl fakt, že Slezané do Evropy ani nemohli.
Cesta za vykoupením je složitá. Zvládnout celkem tři soupeře v předkolech, tedy šest zápasů. Uff.. Ale Jablonec stále drží naději. „Jsem rád, že když už jsme se do předkol dostali, ač takhle, tak hrajeme důstojnou roli a nevypadli jsme hned. Varaždín nebyl na začátek úplně lehký soupeř, Riga také nebyla špatná,“ ohlížel se Luboš Kozel.
Jeho tým dorazil do Rigy s náskokem 2:0 a velice brzy z něj byl náskok 4:0. Diváci ještě nestihli ani vystřídat chorál a Richard Sedláček nečekaně zatočil balon z dálky a brankáři Rihardsi Matrevicsovi podjel pod rukou. Jakékoliv momentum, které mohl vytvořit útulný malý stadion v Rize, bylo udušeno.
„Ja pierdole, Matrevics!“ zaznělo od lotyšského novináře po nejistém výběhu dvoumetrového gólmana, který se neprosadil v Dukle. „Kdyby měl kvalitu, tak se nevrací zpátky do Lotyšska,“ poznamenal trochu krutý verdikt na adresu Matrevicse a vlastně i lotyšského fotbalu. Jablonec hrál s prvním týmem tabulky, druhým nejbohatším celkem, lotyšským ekvivalentem Slavie či Sparty. Přesto byl i podle Kozla mírným favoritem. „Ale je to ošemetné, Sparta proti FC Riga loni prohrála 0:1,“ upozorňoval. Prvních dvacet minut ale působil Jablonec jako úplně jiná úroveň.
Například když ve dvacáté minutě RFS z vlastního autu na polovině soupeře udělalo během deseti vteřin penaltu ve svém vápně. Lamine Jawo při brejku a po lehkém kontaktu s Herdim Prengou vybojoval svému týmu pokutový kop a tím pádem i vítěznou a postupovou tečku. Gambijec si pak sebevědomě bral balon do ruky a českého kouče zabraly kamery, jak si dává hlavu do dlaní.
Hanuš: Chceme vyprodaný stadion
„Proč? To raději nebudu říkat proč, to zůstane v týmu,“ smál se na tiskové konferenci Kozel. Na otázku, zda to byla reakce na případného exekutora penalty, pravil: „Trošku. Ale nebylo to kvůli Sebastianu Nebylovi.“ Právě Slovák nakonec vzal místo Jawa míč a proměnil.
Pak ale RFS obhájilo status domácího favorita, zbytek zápasu se tlačilo do koncovky. Hanuš nestačil jen na jednu hlavičku Lipoščeka, jinak proti létajícím Lotyšům spoluhráče zachraňoval.
V 75. minutě si připsal další velmi dobrý zásah, o pět minut později přímo elitní proti hlavičce Ikauniekse, podobně kouzlil v závěrečné desetiminutovce.
Kromě Hanuše byli naštěstí na jablonecké straně i fotbaloví bohové. Do čeho Severočeši kopli, to byl gól a jakýkoliv náznak lotyšského zákroku zmařil červený (respektive druhý žlutý) Filipoviče. „Až asi v tu chvíli jsem věřil, že máme postup. Že už přeci nemůžeme dostat tři góly,“ usmíval se Kozel. Nyní tedy přichází něco jako první vrchol sezony. Jablonec čeká o víkendu odpočinek, zápas v Ďolíčku se odkládá, jen aby byl co nejlépe připraven na zápas s Rangers.
„Pokud máme mít šanci, musíme si oddechnout. Hráli jsme sedmý zápas za tři týdny,“ popsal trenér. „První zápas hrajeme venku, čeká nás dost cestování. Jagiellonia je organizovanější mužstvo, Rangers mají lepší individuality. Nevyberete si. Možná je to pro nás takový zápas za odměnu, ale nechceme ho jen odehrát. Cíl je odvézt si z prvního utkání takový výsledek, abychom třeba mohli doma i vyprodat stadion a zabojovat o postup.“
Osmatřicetiletý gólman Jan Hanuš dobře ví, jak složitá cesta do základní skupiny je. Jako jediný z kádru pamatuje Konferenční ligu ze sezony 2021/22. „Vyhrát v pohárech není samozřejmost. Je to dlouhá cesta a vím to za ty všechny sezony, co v Jablonci jsem,“ popsal hrdina utkání Hanuš. „Vyprodaný stadion? Nemyslím si, že to je nereálný sen. Nyní vyprodáváme na Spartu, Slavii či derby, to se dřív nestávalo. Je to i odraz toho, jaké máme výsledky,“ uzavřel.
Pohled Bartoloměje Černíka
Chce to skokové zlepšení
I přes záblesky individuální šikovnosti byl lotyšský tým soupeřem o dvě úrovně horším než to, co Jablonec čeká nyní. A byť se Severočeši mohou odrazit od výsledkové šňůry, pokud by měli předvést podobný výkon jako v posledních čtyřech zápasech, neuspějí. Chce to skokové zlepšení, především v ofenzivě. Ano, dáváte góly z prakticky každé střely, ale jak dlouho to vydrží? Na první branku čeká kompletní sestava útočníků, ze hry je málo šancí. Volný víkend tak bude třeba využít nejen pro odpočinek, ale i pro pilování drhnoucí hry. Probudit potřebuje například Filip Zorvan, který bohužel ani po roce stále nevypadá plně ztotožněný se svou rolí na hřišti. Času je málo a práce hodně. Tým si zaslouží potlesk, ale ruku na srdce, postup bude zázrak.