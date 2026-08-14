Jablonec vítá náhradu za Aléguého. Za Kamerunce ze Švédska dá balík, jak je na tom Milla?
PŘÍMO Z LOTYŠSKA | Šest zápasů, pět výher. Historicky nejlepší ligový start v samostatné české lize, postup do play off o Konferenční ligu s Rangers. V Jablonci se zdá vše růžové, ale vedení dobře ví, že není čas usínat na vavřínech. Především v útočné fázi je co vylepšovat, a proto po dvou odchodech technických křídelníků konečně přichází náhrada. Kamerunec Saidou Alioum z Göteborgu, o jehož příchodu informovala švédská média, podle zdrojů Sportu podepíše na Střelnici. Za majlant.
Čistě papírově je v Jablonci jedno nominální křídlo, a to Hugo Ahl. Vysoký Švéd ale po prvním zápase ve Varaždinu čeká na šanci, jeho přechod ze slovenské ligy nebude tak hladký. Jistě, hrají tam i Matěj Polidar a Vakho, ale oba jsou spíše zvyklí na roli wingbeků. V kontextu odchodů Ebrimy Singhateha a Alexise Alegueho zkrátka chybí kádru Luboše Kozla technický čaroděj na kraj, který by zvládal dělat rozdíl. Je to poznat i na hře – Jablonci chybí body od útočníků, góly se mu daří dávat hlavně ze standardek.
To má vyřešit posila. Už v týdnu informoval švédský web Expressen o blížící se dohodě mezi Jabloncem a Göteborgem ohledně křídelníka Saidoua Aliouma, nyní je podle informací Sportu definitivně hotovo.
Kamerunec by měl podobně jako česká výprava z Rigy dorazit v pátek dopoledne na letiště a následně se přesunout na Střelnici podepsat kontrakt. Cenovka kolem 700 tisíc eur (17 milionů korun) z něj udělá jednu z nejdražších posil v historii klubu. Tou první je stoper Dušan Pavlovič (19 milionů korun).
Kdo Alioum je? Třiadvacetiletý Kamerunec je menším a podsaditějším typem hráče, přesto ho zdobí solidní rychlost a především technika. Dokáže zahrát z obou stran. Ze Švédska ale přichází jako fotbalista s pověstí neproduktivního snaživce. Když ho Göteborg přiváděl od rivala z Hammarby, fanoušci si slibovali o dost víc než bilanci 2+2 ve 29 zápasech. Alioum přicházel jako projekt sportovního ředitele Jaspera Janssona, který Afričana přiváděl dříve právě i do Hammarby, ale je potřeba zmínit, že hráč bodově explodoval pouze na hostování v kyperské Omonii.
Smůla hráče Sparty
Přesto se jednání se švédskou stranou táhla. Jablonec, který měl Aliouma v hledáčku ještě před odchodem Aléguého, je začal už před časem, ale Göteborg cenu šponoval. Údajně přišlo i doporučení na hráčův charakter od Kevina-Prince Milly, který křídelníka zná z kamerunské reprezentace do 20 let.
Se svým bývalým spoluhráčem se ale Milla na hřišti zřejmě nějakou dobu i tak nepotká. Podle informací Sportu si útočník hostující ze Sparty přivodil na tréninku zranění, mělo by jít o zlomeninu. Kamerunec by tak mohl chybět Kozlovi na velkou část sezony. Je to dvojitá smůla, protože Millovi právě teď skončil disciplinární trest z minulé sezony a konečně mohl začít týmu v lize pomáhat. Soutěžně nemohl ještě za nový klub nastoupit, a to nyní potrvá ještě nějakou dobu.
O to větší prostor může dostat Filip Vecheta, který zatím sbírá drobky na konci zápasů. Pokud ale Jablonec nepostoupí do podzimní části Konferenční ligy, bude spíš místo posilování hledat způsoby, jak kádr udržet ve zdravých mezích. Naopak úspěch proti Rangers by otevřel dveře dalším investicím.