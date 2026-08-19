Rangers – Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
- Jablonec se v play-off o Konferenční ligu utká s Glasgow Rangers, se kterými mají české kluby v posledních zápasech velmi negativní zkušenost.
- První zápas se odehraje na Ibrox Stadium ve Skotsku.
- Utkání začne 20. srpna od 20:45. Kde sledovat Rangers vs. Jablonec živě?
Vše o utkání Rangers vs. Jablonec
Datum a čas: čtvrtek 20. srpna, 20:45
Místo konání: Ibrox Stadium, Glasgow
Rozhodčí: Marian Barbu (Rumunsko)
4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27
TV přenos: TV Tipsport, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Rangers vs. Jablonec živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Jablonce proti skotským Rangers v play-off Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na internetové televizi TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizovaná pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Rangers vs. Jablonec je naplánován na čtvrtek 20. srpna ve 20:45.
Jablonec v evropských pohárech 2026/27
Severočeši se probojovali do play-off Konferenční ligy, když ve dvojzápase proti lotyšskému RFS postoupili po vítězstvích 2:0 a 2:1. Nyní je v posledním kroku do vysněné pohárové Evropy čeká Glasgow Rangers.
|Jablonec v Konferenční lize 2026/27
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 1:3
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Spartu po vypadnutí s Lyonem čeká Evropská liga. Další tři české kluby zasáhnou do kvalifikací. Viktorii Plzeň uvidíme v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec čeká v posledním předkole Konferenční ligy Panathinaikos. Jablonec se v téže fázi soutěže postáví proti skotským Rangers.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
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6. zápas:
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8. zápas:
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konferenční lize
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00