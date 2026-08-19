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Rangers – Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Rize
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti RizeZdroj: Profimedia
Luboš Kozel během odvety Jablonce proti Rize
Fotbalisté Jablonce před odvetou proti Rize
Trenér Luboš Kozel
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Otakar Plzák
Konferenční liga
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  • Jablonec se v play-off o Konferenční ligu utká s Glasgow Rangers, se kterými mají české kluby v posledních zápasech velmi negativní zkušenost.
  • První zápas se odehraje na Ibrox Stadium ve Skotsku.
  • Utkání začne 20. srpna od 20:45. Kde sledovat Rangers vs. Jablonec živě?

Vše o utkání Rangers vs. Jablonec

Datum a čas: čtvrtek 20. srpna, 20:45

Místo konání: Ibrox Stadium, Glasgow

Rozhodčí: Marian Barbu (Rumunsko)

4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27

TV přenos: TV Tipsport, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Rangers vs. Jablonec živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Jablonce proti skotským Rangers v play-off Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na internetové televizi TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizovaná pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Rangers vs. Jablonec je naplánován na čtvrtek 20. srpna ve 20:45.

Jablonec v evropských pohárech 2026/27

Severočeši se probojovali do play-off Konferenční ligy, když ve dvojzápase proti lotyšskému RFS postoupili po vítězstvích 2:0 a 2:1. Nyní je v posledním kroku do vysněné pohárové Evropy čeká Glasgow Rangers.

Jablonec v Konferenční lize 2026/27

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 1:3

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0 

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Spartu po vypadnutí s Lyonem čeká Evropská liga. Další tři české kluby zasáhnou do kvalifikací. Viktorii Plzeň uvidíme v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec čeká v posledním předkole Konferenční ligy Panathinaikos. Jablonec se v téže fázi soutěže postáví proti skotským Rangers.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha v Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

Hradec Králové v Evropské lize

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konferenční lize

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

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