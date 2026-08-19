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Panathinaikos – Hradec Králové v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Hradec bojuje s Besiktasem o postup do play-off o Evropskou ligu
Hradec bojuje s Besiktasem o postup do play-off o Evropskou liguZdroj: Miloš Thomas / fchk
Smutní hráči Hradce po závěrečném hvizdu
Hráči Hradce po závěrečném hvizdu
Abdullahi Umar je extrémně zajímavým novicem v áčku Hradce Králové
Hradec bojuje s Besiktasem o postup do play-off o Evropskou ligu
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Otakar Plzák
Konferenční liga
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  • V play-off Konferenční ligy se Hradec Králové utká s Panathinaikosem Athény.
  • První zápas čeká Východočechy v řeckých Athénách.
  • Utkání začíná ve čtvrtek 20. srpna ve 20:30. Kde sledovat Panathinaikos vs. Hradec Králové živě?

Vše o utkání Panathinaikos vs. Hradec Králové

Datum a čas: čtvrtek 20. srpna, 20:30

Místo konání: Olympic Stadium of Athens (Atény)

4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27

Rozhodčí: Jérôme Brisard, Francie

TV přenos: TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Panathinaikos – Hradec Králové živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Hradce v play-off Konferenční ligy proti Panathinaikosu, můžete sledovat v přímém přenosu na TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizována pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.

Další možností je stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být zaregistrován a mít pozitivní zůstatek na účtu. Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Panathinaikos vs. Hradec Králové je naplánován na čtvrtek 20. srpna ve 20:30.

Hradec v evropských pohárech 2026/27

Východočechy čeká 4. předkolo Konferenční ligy, ve kterém potkají Panathinaikos Athény. Do něj se dostali poté, co vypadli ve 3. předkole Evropské ligy s Besiktasem.

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konfereční lize 2026/27

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Spartu čeká Evropská liga. Další tři české kluby zasáhnou do kvalifikací. Viktorii Plzeň uvidíme v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec čeká v posledním předkole Konferenční ligy Panathinaikos. Jablonec se v téže fázi soutěže postáví proti skotským Rangers.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha v Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

Hradec Králové v Evropské lize

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konferenční lize

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

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