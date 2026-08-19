Panathinaikos – Hradec Králové v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?
- V play-off Konferenční ligy se Hradec Králové utká s Panathinaikosem Athény.
- První zápas čeká Východočechy v řeckých Athénách.
- Utkání začíná ve čtvrtek 20. srpna ve 20:30. Kde sledovat Panathinaikos vs. Hradec Králové živě?
Vše o utkání Panathinaikos vs. Hradec Králové
Datum a čas: čtvrtek 20. srpna, 20:30
Místo konání: Olympic Stadium of Athens (Atény)
4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27
Rozhodčí: Jérôme Brisard, Francie
TV přenos: TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Panathinaikos – Hradec Králové živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Hradce v play-off Konferenční ligy proti Panathinaikosu, můžete sledovat v přímém přenosu na TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizována pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.
Další možností je stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být zaregistrován a mít pozitivní zůstatek na účtu. Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Panathinaikos vs. Hradec Králové je naplánován na čtvrtek 20. srpna ve 20:30.
Hradec v evropských pohárech 2026/27
Východočechy čeká 4. předkolo Konferenční ligy, ve kterém potkají Panathinaikos Athény. Do něj se dostali poté, co vypadli ve 3. předkole Evropské ligy s Besiktasem.
|Hradec Králové v Evropské lize 2026/27
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konfereční lize 2026/27
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Spartu čeká Evropská liga. Další tři české kluby zasáhnou do kvalifikací. Viktorii Plzeň uvidíme v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec čeká v posledním předkole Konferenční ligy Panathinaikos. Jablonec se v téže fázi soutěže postáví proti skotským Rangers.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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8. zápas:
|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
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6. zápas:
7. zápas:
8. zápas:
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konferenční lize
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00