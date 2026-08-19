VIP klientela odletěla s Hradcem do Atén. Ve výpravě je i hokejista Hronek
VIP klientela se vydala s Hradcem Králové do Řecka. Na palubě speciálu Türkish Airlines byl majitel klubu Ondřej Tomek, primátorka města Pavlína Springerová i hokejista Filip Hronek. „Kluci zatím hrajou dobře. Doufám, že to výsledkově klapne,“ věří hvězda Vancouveru Canucks. Votroci mají před sebou složitý úkol – v otevíracím duelu play off o Konferenční ligu s Panathinaikosem uhrát rozumný výsledek do domácí odvety. Kdyby zopakovali plichtu starou šestašedesát let, byli by jistě spokojení.
Psal se rok 1960. Hradec Králové měl za sebou výjimečnou sezonu. Dosud nejlepší v historii. Senzačně vyhrál československou ligu a mohl se pustit do bojů v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdci Ligy mistrů. Ve druhém kole narazil na Panathinaikos. V prvním duelu doma slavně vyhrál 1:0 gólem legendárního Bedřicha Šonky, aby následně zremizoval odvetu a postoupil.
Právě duel v Aténách měl dramatické kulisy. V Řecku zrovna doznívala občanská válka, v ulicích byla spousta policistů, obrněné vozy, bezpečnost výpravy odkudsi z komunistické země byla na prvním místě. O fotbalovém Hradci se v Evropě nic nevědělo. A tak došlo na vtipnou historku. Řečtí žurnalisté psali v tisku o jakémsi „Chrantek tou Karlovo“. Řada z nich si myslela, že jde o tým z Karlových Varů a referovali o pohodlné odvetě. Byli vyvedeni z omylu. Hradec postoupil a v dalším kole PMEZ se potkal se slavnou Barcelonou.
Na tu během letošní pouti evropskou kvalifikací jistě nenarazí, ale po šestašedesáti letech svede další bitvu s Panathinaikosem. Od první srážky se mnohé změnilo. Komunisté už nejsou u moci, Československo je rozdělené na dva suverénní státy, v Řecku je bezpečno, neválčí se a zelenobílý klub se stal kolosem, co každý rok hraje evropské poháry.
Na palubě podnikatelé, primátorka i hokejista
Hradec má s tehdejší slavnou érou jedno společné. Zase se vydrápal na výsluní. Sice nezískal v minulé sezoně titul, jako se to povedlo Pičmanovi, Hledíkovi, Zikánovi a spol., ale v nabité české konkurenci skončil čtvrtý a po jednatřiceti letech je znovu v Evropě. Město je na nohou, nový stadion není složité vyprodat, klub je po dlouhých dekádách zase sexy.
Proto do Atén odletěla řada místních podnikatelů, logicky majitel a miliardář Ondřej Tomek, první dáma magistrátu Pavlína Springerová i slavný hokejista Filip Hronek. Na letiště přišel nalehko v pohodlných pantoflích za doprovodu otce, bývalého amatérského fotbalisty. Obránce Vancouveru Canucks je fanouškem Votroků, pojí ho přátelství s gólmanem Adamem Zadražilem. Když mají v létě čas, a Hronek není pracovně uvázán v zámoří, dojdou si v Hradci na večeři, poklábosí o všem možném.
„Fotbal jsem dřív hrával, teď už ale na to není moc čas. Spíš se jezdím koukat a fandit. Do Atén se letíme podívat s taťkou. Kluci zatím hrajou dobře, těšíme se, tak snad to klapne. Před sezonou je to fajn rozptýlení, Atény jsou krásné, bude to zábava,“ usmíval se před odletem. „Snad nám Hroňas přinese stejné štěstí jako při odvetě s Tromsö,“ přál si trenér David Horejš.
Po svém týmu požaduje ještě odvážnější a sebevědomější výkon než před týdnem v Istanbulu proti Besiktasi. „Zápasy v Evropě nás posunuly. Jsme konkurenceschopní. Chceme jít dál a v prvním zápase si vytvořit základ pro postup,“ dodal.