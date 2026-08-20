Věříme své hře, říká Horejš. Z Atén chce přivézt šanci na postup. Co čeká od Hronka?
PŘÍMO Z ATÉN | Votroci nabrali sebevědomí. Dobře odstartovali ligu. V evropské kvalifikaci odklidili favorizované Tromsö, naháněli slavný Besiktas, byť bez úspěchu. Teď se chystají na řeckého giganta Panathinaikos. Jsou plní odvahy. V otevíracím duelu chtějí uhrát dobrý výsledek, aby kvalitně založili před domácí odvetou. „Cíl máme jednoznačný – chceme jít dál, do ligové fáze Konferenční ligy,“ hlásí David Horejš, trenér Hradce Králové. Čtvrteční duel začíná ve 20.30 hodin českého času a přímým přenos bude k vidění na Tipsport TV.
Co udělat lépe než v zápase s Besiktasem, kde jste minulý týden padli 0:1?
„Zápas s Besiktasem nám ukázal spoustu pozitivních věcí. Jsme konkurenceschopní i proti takovému týmu. Víme, že zítra nás čeká opět silný protivník, ale zase se chceme o něco zlepšit. Abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek, musíme mít větší kvalitu směrem do útočné fáze. Být odvážnější, agresivnější. A hlavně musíme vstřelit branku. Na tom jsme hodně pracovali, s hráči jsme to řešili. Věřím, že zítra v tom budeme lepší.“
Panathinaikos je kosmopolitní tým. Je těžší se na něj připravit vzhledem k odlišné typologii jednotlivých individualit?
„Ne, s tím to nesouvisí. Řecký tým má v kádru plno hráčů s vysokou individuální kvalitou. Kluci dostali podrobné reporty o každém z nich. Mě zajímají systémové věci. Jak se v různých situacích chovají jako tým. To jsme načetli. Nyní je na nás, jak na to dokážeme reagovat. Chceme být úspěšní s naší hrou, abychom byli o něco lepší. Chceme se soustředit na naše věci. A na hru, kterou praktikujeme a postupně budujeme. Doufám, že to bude na soupeře platit. Troufnu si říct, že rozhodne náš výkon.“
Do Atén přiletěl majitel klubu Ondřej Tomek, primátorka města i Filip Hronek, hokejová hvězda Vancouveru. Zavazuje vás to?
„Ukazuje to, jak velké zápasy Hradec hraje a že je o nás zájem. Jsme rádi, že majitel s týmem žije. Byl s námi i v Istanbulu. Zápasy s Panathinaikosem si nechtěla ujít ani paní primátorka, protože pro město jde o významný počin, že hradecký fotbalový klub hraje play off o Konferenční ligu. Co se týče Hroňase: snad nám přivezl štěstí stejně jako v domácí odvetě s Tromsø.“
Vyřadili jste Tromsø, sehráli výborné zápasy s Besiktasem. Cítíte, že tým si věří i na Panathinaikos?
„Určitě. Musíme si věřit, jinak bychom tady nemuseli být. Víme, že evropské zápasy nás posunuly. Dobré věci si chceme přenést i do tohoto dvojzápasu. Samozřejmě něco chceme vylepšit. Jinak by to ani nešlo. Pokud to zvládneme, můžeme uspět. Přijeli jsme sem pro výsledek, který nám dá šanci hrát doma o postup. Cíl máme jednoznačný – chceme jít dál, do ligové fáze Konferenční ligy.“
Jaký je Panathinaikos ve srovnání s Besiktasem? Ještě silnější?
„Těžko srovnávat, ale jedno mají stejné – vysokou hráčskou kvalitu. Narazíme na borce, kteří mají obrovské zkušenosti. V obraně je jeden zkušený hráč vedle druhého. Soupeř má nového trenéra, který přišel z Kodaně. V Dánsku odvedl dobrou práci. Ale my věříme své hře, svému týmu. Každé utkání v Evropě nám dalo obrovské zkušenosti a informace, které dokážeme využít. Musíme být sebevědomí, odvážní. To je základ všeho.“
Změnila se oproti minulému týdnu situace ohledně zraněných hráčů?
„Vše je při starém. Naštěstí nikdo nevypadl. Dělali jsme všechno pro to, abychom byli připravení. Proto jsme si odložili dva ligové zápasy. Doplnil nás Filip Mielke, za což jsme rádi. Na pozici stoperů máme problém, Tomáš Petrášek stále není stoprocentní. V totožném složení jsme v Besiktasi předvedli velmi dobrý výkon a já věřím, že na to navážeme i v Aténách. Doufám, že s lepším výsledkem.“