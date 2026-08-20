Kozel na Rangers: S Duklou jsme Celtic porazili 5:3, upínám se k tomu. Já téma nejsem
PŘÍMO Z GLASGOW | O pár kilometrů dál právě Celtic nastupoval k play off Ligy mistrů s rakouským Lincem, ale to tady ani nezmiňujte. Ibrox Stadium je domovem nenáviděného rivala z Rangers a kapacitu má větší (51 tisíc) než celý Jablonec nad Nisou. „Před takovou kulisou a atmosférou jsem mužstvo ještě nevedl, z trenérského hlediska je to můj největší zápas kariéry,“ podotkl kouč Luboš Kozel, ale dál se o sobě (na rozdíl od plzeňského bosse Adolfa Šádka s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem na pražském letišti ve středu ráno) absolutně bavit nechtěl. Ani o tom, jestli během své dlouhé cesty párkrát zapochyboval, ani o budoucích snech.
A už vůbec ne o duelu Rangers-Slavia... „Je úplně zbytečné o tom mluvit, soustředíme se na náš výkon. Není, nebylo a nebude to téma,“ razantně shodil ze stolu Luboš Kozel dotaz na tiskové konferenci na to, zda se s hráči a realizačním týmem nebavil o tom, co na Ibrox Stadium před pěti lety zažila Slavia a především stoper Ondřej Kúdela.
Kamer je tady stále spousta, jsou všude, včetně té „proslavené“ mezi kabinami. Však si je taky někteří zástupci jabloneckého klubu během předzápasového tréninku fotili. Ale oficiálně na mikrofon? Tabu! Ani ň.
Tohle nastavení je naprosto pochopitelné, Severočeši dorazili do Skotska jako sebevědomý klub. Následující dva čtvrtky budou o nich, nikoli o „sešívaných“. O tom, jestli dokážou překvapit favorita, jehož hodnota kádru je podle Transfermarktu skoro o tři miliardy korun vyšší.
Tak jako Dukla v červenci 2015. Pamatujete vůbec na jedenáct let starý přípravný duel? Hattrick Marka Hanouska, korigování skóre démonickým obráncem Virgilem Van Dijkem – pořád nic?
„Když jsem byl trenérem Dukly, vyhráli jsme nad Celtikem tady ve Skotsku 5:3,“ vzpomněl si sám od sebe Kozel. „Trošičku se upínám na to, že by nás i Rangers mohli podcenit,“ usmíval se už.
Připravit se na to nedá
Tehdy se hrálo v nedalekém Paisley na stadionu St. Mirren, nyní hostí play off Konferenční ligy bájný stánek Ibrox, jenž zvenku vypadá jako cihlové muzeum Beatles v Liverpoolu a vnitřní kobky s dřeveným schodištěm na recepci zase jako Bradavice, bájná škola kouzelníka Harryho Pottera.
Ve čtvrtek večer (hraje se od 20:45 českého času) už tady nebudou slyšet kapky hustého deště ani pokyny asistentů jako při středeční jednotce. Domácí očekávají zaplněné tribuny, tedy až padesátitisícový dav! „Připravit se na to nedá, musíte si tu zkušenost prožít,“ zmínil kouč.
Kapitán Nemanja Tekijaški zažil hukot na stadionech v Ekstraklase. „V Polsku má polovina klubů podobné stadiony, ale až tolik lidí tam nechodí. Dosud bylo mým největším zápasem kariéry finále MOL Cupu nebo zápas proti Bröndby, ale tohle to přebije,“ popisoval česky i anglicky. „A co se mi vybaví jako první, když se řekne Skotsko? Kilt! Líbí se mi tahle tradice. Hrál jsem v Irsku, je to tady podobné. Baví mě jejich počasí a kultura.“
Pokud se Jablonci povede zázrak, třeba už nezůstane jen u dotazu plzeňského bosse Adolfa Šádka na Luboše Kozla směrem k Jakubu Střeštíkovi, jako se stalo ve středu dopoledne v restauraci na pražském letišti, ale rovnou k jednání...
Předpokládaná sestava:
Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Nebyla, Sedláček - Čanturišvili, Zorvan, Polidar - Jawo