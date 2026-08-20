Panathinaikos - Hradec 2:2. Zázračný Umar! Votroci v závěru dvakrát uštkli a vezou remízu
PŘÍMO Z ATÉN | Před šestašedesáti lety se hradecká výprava vracela z Atén s postupem. V srpnu 2026 opouštěla Řecko také ve fantastické náladě a vzhledem k vývoji zápasu s výtečnou pozicí do čtvrteční odvety. Votroci upadli s Panathinaikosem do manka 0:2 po hrubě nezvládnuté pasáži z úvodu druhého poločasu, v devětaosmdesáté minutě však ukončil sérii spálených tutovek mladičký Abdullahi Umar a v nastavení dokonce vyrovnal na 2:2. O postup do ligové fáze Konferenční ligy se rozhodne příští čtvrtek na východě Čech.
Slavnostní a bojovná nálada, se kterou Hradec Králové přicestoval do Řecka, se málem rozplynula kdesi v parnu olympijského stadionu. Už to vypadalo, že Votroci potřetí za sebou nedokážou v kvalifikační části evropských pohárů skórovat. Branku nedokázali vstřelit ve dvou duelech Besiktasi, a dlouho se jim nedařilo ani proti Panathinaikosu.
Byli pozadu 0:2, když David Horejš vyslal na hřiště zázračného mladíka Abdullahi Umara. Ten dokonale zkazil řeckým fanouškům náladu. V samém závěru dvěma góly srovnal účty na 2:2.
Buďte sebevědomější. Taky odvážnější. Ve žlutých trikotech bodavější v ofenzivní zóně, než tomu bylo před týdnem v Istanbulu.
Na olympijském stadionu, kde před dvaadvaceti lety slavila Argentina brankou legendárního Carlose Tevéze zlatou medaili, bojový plán Davida Horejše fungoval se značnými obtížemi.
Problémem byl první strategický bod – sebevědomí. Jakmile se Hradec dostal s balonem na polovinu soupeře, záhy se musel rovnat do defenzivního postavení, jelikož přicházel o jeden balon za druhým.
Ztráty, i ty zcela jednoduché a zbytečné, se ošklivě kupily na hromadu. Řekové kontrolovali hru i balon, jenže vyložené možnosti nepřicházely. Defenziva Votroků byla nepropustná.
Především Filip Čihák a František Čech zastavovali řadu akcí soupeře, uvnitř i v okolí šestnáctky zbavovali domácí míče, s přehledem odráželi jakékoliv rodící se nebezpečí. Hlídali zeď tak pečlivě, jako to ve slavném seriálu Hra o trůny dělaly černé vrány.
Postupem času přece jen Hradec zahodil stud a na soupeřově polovině se snažil dělat binec. První vlašťovka přilétla krátce před půlhodinou hry. Mick van Buren vydřel míč ve vápně, okamžitě rekognoskoval terén a ke střele z nebezpečného prostoru vyzval Toma Slončíka. Blondýn ve žlutém placírkou šteloval míč k tyči, ale rána narazila do bránícího hráče.
Umar šokoval Atény
Za chvíli si opět všudybyl Van Buren našel rozehrávku, udělal pár rychlých kroků směrem k brance a přízemní střela narazila do tyče…
Betonovým kolosem se nesl pískot. Nespokojenost domácích příznivců byla evidentní. Shodly se, snad poprvé v utkání, i oba kotle, zvláštně umístěné za každou z branek. Po celý zápas povzbuzovaly podle svého, synchronizace chorálů jim byla cizí.
Hradec měl na stadionu také dva ostrůvky fanoušků. Jeden v horní části, kde se sešla skupina ortodoxních, ten druhý s partnery a sponzory poblíž VIP prostor.
Kdo by čekal, že se Hradec poučí a do druhého poločasu vstoupí s větší jistotou, byl jemně řečeno zaskočen. Nechal se přišpendlit k vlastní brance, odolával řadě standardních situací, a když Samuel Dancák nechal okolo sebe otočit Andrease Tetteha, bylo zle.
Šanci se snažil uhasit Čihák, jenže střelu jen tečoval mimo dosah Adama Zadražila. Za moment bylo ještě hůř. Tetteh znovu využil svých fyzických dispozic, odmítl Čiháka a dloubl míč přes padajícího Zadražila.
Za stavu 0:2 ale Hradec vstal z mrtvých. Zničehonic si začal vytvářet příležitosti, nasáčkoval se před řeckou branku. Adam Vlkanova pálil v tutovce příliš vysoko, Daniel Trubač zase do břevna. Za zkušené pardály to v závěru vzal Umar, dvakrát se dostal za obranu a pokaždé si věděl rady. Neuvěřitelný konec řeckého eposu.