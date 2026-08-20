Rangers - Jablonec 1:0. Domů s nadějí, tleskal i Pelta. Útočník má zlomenou nohu
PŘÍMO Z GLASGOW | Menu světoznámého michelinského šéfkuchaře Gordona Ramsaye se vaří v restauraci umístěné v rohu Ibrox Stadium, v okolí voní lépe než stánky s fish and chips stadionem. Jak chutnala Jablonci bašta ukuchtěná domácími Rangers? Slušně! Severočeši předvedli organizovaný výkon, a byť domů vezou porážku 0:1, rozhodně ještě není nic rozhodnuto.
Předzápasový pesimismus fanoušků Rangers udivoval. Ať jste se zeptali taxikářů či SLO, málokdo v Glasgow favoritovi navzdory kurzům sázkových kanceláří či úplně jiným finančním možnostem věřil. První poločas odhalil důvody. Pětatřicet tisíc hlav na Ibrox Stadium pískalo, bučelo, nadávalo...
Ale postupně. Ještě před úvodním hvizdem rumunského sudího zamířil jablonecký majitel Jakub Střeštík tradičně pozdravit třicetičlenný zelený kotlík, tentokrát to vzal i k domácím příznivcům a pozval je na sever Čech. Dorazit by jich tam ve čtvrtek měla necelá tisícovka.
Zatímco emotivní Střeštík energicky kmital mezi sektory, souputník Miroslav Pelta to vzal rovnou do VIP lóže a než si k němu přisedli politici Alexandr Vondra s Karlem Březinou, koncentrovaně sledoval rozcvičku.
Poté museli být všichni jablonečtí funkcionáři i zbytek delegace spokojení. Žádný předpokládaný tlak Rangers se nekonal, dobře organizovaní svěřenci kouče Luboše Kozla se vpředu opírali o výborného Lamina Jawa, díky Richardu Sedláčkovi sbírali odražené míče a kooperací spolehlivého dua srbských stoperů působili pevně.
Šance se nerodily ani na jedné straně, první vzrůšo nastalo až po necelé půlhodině. Jan Hanuš byl pozorný a dorážka mířila do tyče. Uf... Zkušený gólman si možná vzpomněl na svůj pět let starý start v Celtic Parku, kde třikrát inkasoval, ale nic takového tentokrát podle průběhu naštěstí nehrozilo.
Mimochodem, i Plzeň celkem začerstva ví, jaké to je dostat trojku v Glasgow. Schytala ji loni právě na Rangers.
Jablonec dopadl lépe, byť nulu si domů stejně neveze. V 50. minutě obrana snad poprvé zachybovala, nechala na malém vápně propadnout balon k Ryanu Naderovi a německý forvard s českými kořeny už měl snadnou práci. Kozel zuřil, branka opravdu vypadala extrémně lacině.
Naději přinesla červená karta pro střídajícího Findlaye Curtise, jenž chvíli přitom před tím nastoupil na plac. Sejmul Jiřího Slámu a po zásahu videa šel ven.
Dvacetiminutová přesilovka ale hostům příliš nepomohla. Trenér sice posiloval ofenzivu, leč dostavila se spíš křeč a Jawo se Sedláčkem své slušné možnosti neproměnili. Přesto je porážka 0:1 solidním výsledkem do odvety!
Jablonec teď sice nečeká víkendová šichta, neboť nedělní mač s Baníkem si nechal odložit, ale relaxovat moc nemůže, sportovní úsek už vůbec ne. Starosti funkcionářům i realizačnímu týmu přidělal útočník Kevin-Prince Milla, který si na tréninku přisedl nohu a nešťastně si ji zlomil.
A ještě jedna věc: divil by se někdo, kdyby si po odchodu Asgera Sörensena do Kodaně přišla Sparta pro kapitána Nemanju Tekijaškiho? A opačným směrem opět zamířil Dominik Hollý?