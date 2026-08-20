Alégué odpovídá Střeštíkovi: Můžete říkat, co chcete, ale večer budu prvním fanouškem Jablonce
PŘÍMO Z GLASGOW | Je to zhruba měsíc, co Alexis Alégue vyměnil Jablonec za Artis Brno. Šlo o překvapení, protože devětadvacetiletý Kamerunec – když se mu zrovna chtělo – patřil k nejšikovnějším hráčům v kádru trenéra Luboše Kozla a při vší úctě k prvoligovému nováčkovi se v případě transferu očekávala slovutnější adresa. Okolnosti křídelníkova přestupuju poprvé poodhalil majitel severočeského klubu Jakub Střeštík ve skotském Glasgow, Afričan mu ve čtvrtek přes Instagram odpověděl.
Technikou, driblinkem, drzostí v soubojích jeden na jednoho patří Alexis Alégué bez přehánění do top desítky hráčů v České republice, možná klidně do nejlepší pětice v těchto ohledech. Nejdřív precizní prací s míčem, levačkou a lehkonohostí okouzloval druholigový Vyškov, poslední tři roky pak Jablonec.
Tedy za předpokladu, že měl zrovna náladu. A tu v posledních měsících zrovna neměl...
Když se ve středu iSport ve Skotsku poprvé zeptal na Aléguého červencový odchod do Artisu Brno přímo majitele Jakuba Střeštíka, šéf severočeského klubu z otázky neutekl. Odpověděl, byť zůstal diplomatický a problémy jen naznačil.
Neshody už od března
„Alexis se po pauze vrátil v takovém rozpoložení, že nám se svým agentem řekl, že by si chtěl v jiném týmu hledat jinou pozici. Nebyla tam úplná názorová shoda. A já říkám, že nemá smysl hráče předržovat,“ řekl Střeštík.
„Byly tam určité neshody mezi Alexem a mnou, Alexem a Lubošem Kozlem, Alexem a Tomášem Mejzrem. Myslím si, že dlouhodobě by to nedělalo v kabině dobrou atmosféru. Rozhodli jsme se upřednostnit pohodu před ekonomickou stránkou,“ dodal.
Podle informací redakce se Afričan už od jara choval velmi neprofesionálně. Spouštěčem byla březnová červená karta, kterou Alégué dostal po závěrečném hvizdu v Mladé Boleslavi. Tehdy hlavou udeřil protihráče Daniela Langhamera a kromě interního trestu dostal od disciplinárky flastr na pět zápasů. Místo pokory následovala náladovost, kabina křídelníka přestala brát. Byl až toxický.
A když v létě došlo k hádkám s nejvyššími činiteli FKJ, bylo jasné, že po třech letech Jablonec musí opustit. K rozuzlení mělo dojít někdy v období červencového soustředění v Rakousku, proto Alégué zamířil do Artisu, kde ho už z Vyškova zná sportovní manažer Zbyněk Zbořil. Partě kolem kapitána Nemanji Tekijaškiho se ulevilo, rušivý element už v šatně nikdo nechtěl. Nikdo není víc než klub, zaznívalo.
Reakce na instagramu
Ve čtvrtek ráno, nějakých dvanáct hodin před play off Konferenční ligy v Glasgow na Rangers, pak Alégué na Střeštíkova slova reagoval na svém instagramovém účtu. Sdílel rozhovor iSportu a k němu připsal: „Můžete říkat, co chcete, ale dnes večer budu prvním fanouškem Jablonce.“ K příspěvku přidal zelené a bílé srdíčko.
Za tři roky na Střelnici odehrál Alégué 92 prvoligových utkání s bilancí 8 gólů a 15 asistencí. Starty v evropských pohárech dosud nenasbíral a v Brně minimálně ještě nějakou dobu ani nenasbírá. V dresu nováčka je zatím po čtyřech duelech na bilanci 0+0. Jablonec má stoprocentní bodový zisk a těší se na show v Ibrox Stadium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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