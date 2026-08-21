Kozel: Že by po Martincovi odešel do Sparty i Tekijaški? Doufám, že snad ne...
PŘÍMO Z GLASGOW | Ne, s Jabloncem to nebude mít nikdo jednoduché. Ani Rangers. Favorizovaný velkoklub se na Ibrox Stadium na hubenou výhru 1:0 nadřel. I díky – až na jednu situaci – preciznímu výkonu srbské dvojice Nemanja Tekijaški, Dušan Pavlovič. Co se kapitána týče, ožívají vzpomínky na loňský odchod Jakuba Martince do Sparty. Tehdy Letnou opouštěl Martin Vitík, tentokrát Asger Sörensen. A devětadvacetiletý Tekijaški nepochybně patří k nejlepším stoperům v Česku.
Nebojíte se, že do Sparty zamíří i on?
„Já doufám, že snad ne.“ (úsměv)
A shodneme se na tom, že vedle Tekijaškiho zápas od zápasu roste nová posila Dušan Pavlovič?
„Všichni odvedli dobrou práci, bohužel v jedné situaci trošku vypnuli a zaspali tři hráči z obrany. Domácí to hned potrestali, jinak odvedli velmi dobrou práci. Na to, že je tady Pavlovič měsíc, zvládl tak těžký zápas velmi dobře.“
Utkání tedy celkově hodnotíte jak?
„Mám trošku smíšené pocity, protože jsme odehráli slušné utkání. Velmi dobře jsme do něj vstoupili a nedovolili domácím žádný počáteční tlak. Pak byli během první půle domácí silnější na míči, tyčku jsme přežili se štěstím. Nicméně jsme drželi remízový stav, bohužel na začátku druhé půle jsme neuhlídali docela jednoduchou situaci a domácí se dostali do vedení. Myslím si však, že naše reakce byla dobrá. Dostali jsme se do hry, zápas byl vyrovnaný.“
Ale dvacetiminutovkou přesilovku na konci jste měli dohrát lépe...
„Bohužel s tím jsem trošku nespokojený. Měli jsme výhodu jednoho muže na hřišti, ale chyběl nám klid na přípravnou fázi, abychom byli víc nebezpeční. Naopak nás domácí mohli zlobit a trestat z brejkových situací. Mohli jsme to dohrát líp, ale chtěli jsme před zápasem tady odehrát utkání se ctí a se šancí do odvety. To nám tento výsledek zaručuje, výkon byl taky velmi dobrý, vyspělý. K ještě lepšímu nám chyběla lepší finální fáze na posledních metrech. Tam jsme nebyli nebezpeční, byl tam akorát průnik Jawa a střela Sedláčka. Poprvé v sezoně jsme nevstřelili branku, to je ten důvod porážky.“
Takže potřebujete zlepšit ofenzivu.
„Musíme dát gól, jsme doma silní a sebevědomí. Jsme schopní si vytvořit šance, dneska jsme ani nezahrávali dobře standardní situace. V tom máme rezervu. Když to funguje, jsme schopní si tím pomoct. Prostor ke zlepšení v některých věcech určitě je.“
Čili spokojen jste na kolik procent?
„Celkově bych byl spokojený, kdybychom neprohráli. Jsme v poločase. Spokojení jsme s tím, že jsme nechali dvojzápas otevřený i do odvety u nás. Těšíme se na ni. Jsem rád, že naše přání a domněnky, že jsme tohoto schopní, se potvrdily na hřišti. Bylo tam plno velmi dobrých individuálních výkonů, tým celkově taky. V náročné konfrontaci jsme obstáli.“
Když zmiňujete individuální výkony, co říkáte na penzum práce, kterou odvedl Lamin Jawo?
„Lamin je pro nás moc důležitý. Když on hraje dobře, hraje dobře celé mužstvo. Byl zase velice nebezpečný, vydržel i poměrně dlouho fyzicky. Myslím si, že Fernandez s ním měl plnou hlavu. Odvedl velmi dobrý výkon.“
Co první dojem z mentality? Před utkáním jsme se bavili o tom, že hráči si takový zápas musí prožít, aby získali zkušenost a příště věděli, do čeho jdou.
„Prvotní dojmy jsou určitě pozitivní. Výkonu si vážím, není to tady jednoduché, mužstvo takový zápas nikdy nehrálo. Myslím, že přehnaný strach cítit nebyl. Udrželi jsme zápas poměrně pod kontrolou, hodnotím to jednoznačně pozitivně.“
A atmosféru na Ibrox Stadium?
„Popravdě řečeno jsem neměl ani čas to vnímat. Ale samozřejmě tam byly momenty, kdy domácí něco udělali dobře, tak to byl opravdu hukot. To poznáte, když chcete hráčům něco sdělit, ale neslyší vás ani ten nejbližší. Bylo to hezké a příjemné, podobně budou mluvit i hráči.“
Bude odveta v podobném duchu?
„Už před tímto utkáním jsem měl takových požadavků na lístky jako snad nikdy, takže věřím v plný stadion.“