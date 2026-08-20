Vlkanova zářil: Těším se na odvetu, takový zápas v Hradci nebyl! Jaký je Umar v kabině?
PŘÍMO Z ATÉN | Po vyrovnávací brance na 2:2 v nastaveném čase se Abdullahi Umar rozběhl a ve sprintu skočil do náruče trenéru Davidu Horejšovi. „Mám za něj strašnou radost, moc mu to přeju. Umi byl odměněný za to, že dohrával situace, čekal na odraz a šel si za tím,“ svítily oči Adamu Vlkanovovi. I on, byť neskóroval, měl coby střídající hráč obří podíl na senzačním vymazání manka 0:2. Hradec Králové si veze z trávníku Panathinaikosu nadějný výsledek do čtvrteční odvety.
Jaká je nálada v šatně po neuvěřitelné koncovce?
„Určitě mnohem lepší, než jak to vypadalo v průběhu hry. Skvělý návrat do zápasu nám dává možnost doma bojovat o postup. Jinak by to bylo samozřejmě mnohem těžší, takže jsme šťastní za takový závěr i za to, že jsme dokázali srovnat.“
Co se změnilo za stavu 0:2 po příchodu střídajících hráčů – vás, Umara, Trubače?
„Začali jsme lépe držet balon a všichni jsme to oživili. Měli jsme tam i šance, brali si míče a nikdo se nebál hrát. Začali jsme napadat výše a bylo vidět, že máme více sil. V těžkém počasí byli kluci, co hráli od začátku, už velmi unavení. Je super vidět, jakou máme kvalitu na lavičce. Když tam dáme čerstvé síly, dokážeme i tým jako Panathinaikos – který nás předtím na dvacet minut ve druhém poločase zmáčknul – takhle zničit.“
Obě branky vstřelil Abdullahi Umar. Už jste mu stihl něco říct?
„Jo, už jsme se bavili. Mám za něj strašnou radost, moc mu to přeju. Umi byl odměněný za to, že dohrával situace, čekal na odraz a šel si za tím. To rozhodlo o tom, že góly dal. Byť ten druhý byl trošku se štěstím, ale na to se nehraje. Myslím si, že nám bude hodně pomáhat, je zase trochu jiný typ hráče.“
Jaký je Umar v kabině? Jak se projevuje?
„Je spíš tišší. Snažíme se ho více začlenit, hrát s ním různé hry, aby se uvolnil a ukázal, co v něm je. Je to hodný kluk, se vším pomůže, udělal by pro tým všechno, co může. Nosí věci na trénink. V tomhle je fakt super.“
Jaké hry s Umarem hrajete? Třeba oko bere?
„To ne. (rozesměje se). Vyloženě sportovní hry. Různá břevínka, hry na dva doteky, čistě fotbalové věci.“
I vy jste měl velkou možnost snížit na 1:2. Proč to nevyšlo?
„Trubi mi to dal skvěle mezi nohama obránce. Chtěl jsem to jen trefit na bránu, ale dal jsem to trošku výš, než jsem zamýšlel. Vzal jsem to spíš kotníčkem…“ (směje se) Ona i tráva byla taková zvláštní. Kluci říkali, že to vypadá jak na golfovém hřišti, byla fakt divná. Ale většina z nás už hrála na velkých hřištích, takže jsme si dovedli zvyknout.“
Andreas Tetteh, autor dvou branek Panathinaikosu, loni deptal Plzeň. Vstřelil jí dokonce tři góly. Proč se tak těžce brání?
„Pamatuju si, jak běžel přes půlku hřiště, přehnal se přes Spáču (Spáčila), a dal gól. Ono je těžké se k němu dostat. Dokáže se protlačit přes obránce, zase ukázal svou velkou kvalitu.“
Čeká vás osobně za týden největší zápas za Hradec?
„Za Hradec určitě. Takový zápas tu nikdy nebyl. Doufám, že to zvládneme a zahrajeme si základní skupinu. Klub si to zaslouží. Půjdeme si za tím. Věřím, že na to sílu máme.“
Ve FINEP Areně bude jistě elektrizující atmosféra. Těšíte se už teď?
„Jasně. Věřím, že bude zase plno, jako na všechny zápasy v Evropské i Konferenční lize. Doufám, že fanoušci přijdou stejně nadšení jako my. Společně si pro to půjdeme a uděláme všechno pro to, aby Hradec mohl pokračovat dál a žít hezký sen, kterému by ještě nedávno nikdo nevěřil.“