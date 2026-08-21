Horejš o odvetě: Zápas o všechno, na který Hradec čekal třicet let. A Umar? Skvělej kluk
PŘÍMO Z ATÉN | Na tiskové konferenci, pár desítek minut po zápase s Panathinaikosem, David Horejš stále vstřebával tunu rozličných emocí. Hradec Králové ztrácel v průběhu otevíracího zápasu play off Konferenční ligy dva góly, aby v závěru Abdullahi Umar vystřílel remízu 2:2. „Kluk s nejméně zkušenostmi nás vrátil do celého dvojzápasu,“ glosoval to trenér Votroků. Kredit dal střídajícím hráčům. Pod Bílou věží se pomalu začnou chystat na odvetu. „Bude to zápas, na který Hradec čekal třicet let,“ vydechl.
Co se ve vás odehrávalo po vyrovnávací brance?
„Emoce byly nádherné, protože jsme předtím byli dole a prohrávali 0:2. Všichni střídající hráči nám pomohli a hru změnili. Sáhli jsme do toho razantnějším způsobem, což se nám povedlo. To, že dal Umar dvě branky, umocňuje, v jakém je rozpoložení. Má formu, jeho góly mě těší. Uvažovali jsme o tom, že bychom ho nasadili od začátku, ale hraje se na dvě utkání. Věděli jsme, že Panathinaikos má problémy s konci zápasů. Takovýto průběh jsme ale samozřejmě nečekali. Možnosti předtím jsme měli, ale špatně jsme je řešili. Kluk s nejméně zkušenostmi nás pak vrátil do celého dvojzápasu. Pozice do odvety je pro nás zajímavá.“
Po vyrovnávací brance vám Umar skočil do náruče. Evidentně si šance nesmírně cení.
„Je to skvělej kluk. Máme spolu dobrý vztah.“
V 61. minutě jste prohrávali 0:2. Jak vám bylo po těle?
„Dobře mi nebylo. Potvrdilo se, že na téhle úrovni rozhodují detaily. Každá chybička je potrestaná. U první branky jsme blbě bránili, Tetteh se lehce otočil a dal gól. Druhá branka? To bylo de facto to samé. Už před zápasem jsem říkal, že tu nebudeme mít deset šancí, ale dvě tři a musíme je využít. První příležitost jsme měli my, Tom Slončík byl úplně sám před prázdnou bránou, ale netrefil to. To jsou momenty, které jsou důležité. Když jsme prohrávali o dva góly, změnili to střídající hráči.“
Čím konkrétně?
„Do hry přinesli svěží vítr, intenzitu a kvalitu. Začali jsme si vytvářet šance a soupeř znejistěl. Střídání nám hodně pomohla. Po odchodu Tetteha navíc soupeř ztratil nahoře kvalitu. To byly podle mě rozdílové věci.“
Odhodlání bylo vidět na Umarovi, který po první brance okamžitě s míčem sprintoval na půlku a chtěl hrát dál.
„My chceme vyhrávat. Po Besiktasi jsme byli chválení ze všech stran, ale já byl zklamaný, protože jsme nepostoupili. Klukům jsem říkal, že si nechceme zápasy v Evropě užívat, ale hrát a vyhrávat je. Pro Umara byl stav 1:2 málo. Chci, aby mužstvo bylo takhle nastavené. Věděli jsme, že v tu chvíli máme navrch. Ovládali jsme hru a vrátilo se nám to se vším všudy. Ale víme, že ještě není konec.“
Kdy jindy, když ne teď?
Sestavu moc neměníte. Změní se to po skvělém příspěvku střídajících hráčů?
„Drželi jsme to, protože jsme neměli důvod něco extrémně měnit. Hraje se na dva zápasy, věděli jsme, že budeme chtít vyjít z dobré organizace hry a počkat si na svou šanci. Bylo nám jasné, že postup si neuhrajeme v prvním utkání. Cítili jsme, že Panathinaikos má s něčím problémy a že střídající hráči mohou na hřiště přinést něco jiného. Určitě si řekli o pozornost. Uvidíme, jak to bude ve čtvrtek. Nebudeme nic prozrazovat. Pro nás to není o jedenácti hráčích, ale o všech, co hrají.
Tušíte, co se bude dít v Hradci před odvetou? O lístky bude enormní zájem…
(usmívá se) „Věřím, že nás lidé poženou jako vždy a že bude plný stadion. Víme, že to bude těžký zápas, nečeká nás nic jednoduchého. Vytvořili jsme si nějakou pozici, chtěli jsme hrát doma o postup. Budeme to chtít dotáhnout tam, kam si všichni přejeme. Chceme udělat lidem radost a věříme, že budou dvanáctým hráčem. Kdy jindy, když ne teď? Je to zápas o všechno. Zápas, na který Hradec čekal třicet let. Teď to musíme dát všichni dohromady.“
Před odvetou s Tromsö jste tvrdil, že je to váš největší zápas kariéry. To se teď malinko mění, ne?
„Museli jsme to předtím s Tromsö dát, jinak bychom do tohoto utkání ani nedošli. Budeme chtít odvetu zvládnout jako s Tromsö. Bude to pro mě velký zápas. Věřím, že se v tom jako trenér dokážu posouvat. Celý realizační tým tady odvedl skvělou práci. Musím všechny vyzdvihnout.“
Kdo je před odvetou favoritem?
„Je to pořád stejné. Panathinaikos byl před prvním utkáním určitě větší favorit, veřejnost mu víc věřila. My ale přemýšlíme o tom, jaké šance dáváme sami sobě. Odveta bude otevřená. Je to pro nás ohromná výzva. Nejsme teď favorité. Vezeme si však příležitost k postupu a uděláme vše pro to, abychom jim proměnili.“