Německo-gambijská tiskovka na Ibroxu v češtině?! Naderi a Jawo udivili skotská média
PŘÍMO Z GLASGOW | Multikulturní obsazení, velmi sympatický projev. Tisková konference po zápase Rangers-Jablonec (1:0) na Ibrox Stadium změnila zavedené pořádky, vždyť skoro ani nebylo třeba využít překladatele. Německý útočník Ryan Naderi, střelec jediného gólu, i gambijský forvard Lamin Jawo, ve čtvrtek nejlepší hráč Jablonce, odpovídali na otázky novinářů v češtině a udivili skotská média. Zároveň se fanoušci začali zajímat o Naderiho start v českém národním týmu.
Když Ibrox Stadium jedinkrát ve čtvrtek večer slavil trefu Ryana Naderiho, Češi okamžitě začali rešeršovat, o koho že to vlastně jde. Kdo jim dal gól? Hvězda, talent, nová posila? Nebo snad náhradník, který měl Jablonec překvapit?
K Naderimu patří tak nějak od všeho trochu, ale hlavně vás zaujmou vlaječky, které svítí u jména třiadvacetiletého útočníka na různých fotbalových serverech. Německá. Bulharská. A česká!
Ano, rodák z Drážďan má české kořeny. Proto byl pochopitelně na tiskové konferenci v kurzu i pro média, která do Glasgow přiletěla s Jabloncem. Ryane, zkusíte odpovědět i v češtině? „Umím, i když už ne tak dobře, jako to bývalo. Ale snad v pohodě,“ usmíval se urostlý (194 centimetrů) sympaťák.
Jeho příběh je tuze zajímavý. Přes mládež v Drážďanech a Mönchengladbachu se Naderi dostal do Hansy Rostock, který v něm viděl talent, neváhal zaplatit milion eur a dal mu premiérovou šanci v „pořádném“ fotbale. Ve třetí Bundeslize vydržel jen rok, po loňském osmigólovém podzimu zamířil chlapík, jehož otec je Bulhar, údajně za pět a půl milionu liber do Rangers. Pro porovnání: podobnou sumu dala nedávno Sparta za Jonathana Brunese polskému Rakówu Čenstochová.
„Má historie je taková, že moje mamka je z Česka a babička tam bydlí. Když jsem jako malý míval školní prázdniny, byl jsem tam často,“ spustil Naderi. „Pro mě to byl dobrý zápas, který jsem si užil. Rodina taky přišla, na druhou stranu mně je jedno, proti komu hraju,“ dodal.
Komu v Česku fandí, chtěl by jednou nastoupit za naši reprezentaci, nebo dá přednost bulharskému národnímu týmu, který ho již nějakou dobu lanaří? Na tyhle otázky už Naderi bohužel odpovědět nemohl, striktní tiskový mluvčí Rangers další dotazy uťal. „Ne, už ani jednu,“ ucedil a odvedl hráče do kabiny. Přesto fanoušci na sociálních sítích začali spekulovat, zda by se výhledově takový typ Santimu Deniovi nehodil. Čas ukáže.
To tiskový mluvčí Jablonce Ondřej Belák byl ochotnější, projevy kouče Luboše Kozla i útočníka Lamina Jawa trvaly mnohem delší dobu než u domácích. A především Gambijec skotská média uhranul znovu. Žádná celosvětová angličtina, nejlepší hráč hostů ve čtvrtečním utkání klasicky vyprávěl perfektní češtinou. Překvapený byl i vedle sedící překladatel, neměl práci.
Jawo je momentálně na vrcholu. Přes roky v Jihlavě, Zlíně a Mladé Boleslavi vyrostl v top devítku. I díky němu se Jablonec v Glasgow nedostal pod souvislý tlak, Afričan byl silný v soubojích zády k bráně, dařilo se mu vyvážet balony daleko od vlastní poloviny, nechával se šikovně faulovat.
„Lamin je pro nás moc důležitý. Když on hraje dobře, hraje dobře celé mužstvo. Byl zase velice nebezpečný, vydržel i poměrně dlouho fyzicky. Myslím si, že Fernandez s ním měl plnou hlavu. Odvedl velmi dobrý výkon,“ pochválil ho trenér Kozel.
„Nejdůležitější je pro nás týmový výkon. Vím, že když hraju dobře, jak říkal trenér, to znamená, že udržím balony a pomáhám týmu, můžeme hrát nahoře. Kdybych míče ztrácel a prohrával souboje, nebylo by to dobré pro mančaft. Fernandez má kvalitu, ale už to není takový rozdíl, jako když hrajete proti nejlepším obráncům v Česku. Bylo to mezi námi tak padesát na padesát. Cítím se dobře a udělám vše pro to, aby Jablonec patřil mezi top pětku nejlepších českých týmů,“ hlásil.
Ve čtvrtek na zaplněné Střelnici, kam se chystá necelá tisícovka fanoušků z Velké Británie, to bude hodně právě o Naderim a Jawovi. Třeba bude ve VIP sektoru ze zištných důvodů i Denia, jehož majitel Jakub Střeštík zve na večeři.