Koho může Jablonec potkat v Konferenční lize? Soupeře z TOP zemí, ale i Andorry nebo Gibraltaru
Dramatický pohárový čtvrtek nakonec rozsekl podzimní situaci českých klubů - Konferenční ligu si zahraje Jablonec, který dokázal po penaltovém dramatu vyřadit slavné skotské Rangers. Naopak Hradec Králové thriller s Panathinaikosem nezvládl a Plzeň se díky úžasné otočce proti CZ Bělehrad dostala o patro výš do Evropské ligy. Koho můžou Severočeši ve třetí evropské soutěži potkat?
Týmy jsou podle koeficientu rozdělené do šesti výkonnostních košů, přičemž odehrají jedno utkání proti celku z každého koše. Dohromady je tak čeká šest zápasů - tři doma a tři venku.
Nejlepší ligy světa mají v Konferenční lize jednoho zástupce. Za Premier League, jejíž kluby ovládly tři z pěti ročníků, se představí Brighton. O triumf v soutěži budou usilovat i Atalanta, Monako, Freiburg či Getafe. Ambice bude mít jistě i nizozemský Ajax nebo portugalská Braga.
Ke třetí evropské soutěži ovšem také neodmyslitelně patří daleké výjezdy na východ. Tam hrozí Jablonci kazašský Kairat Almaty, gruzínská Iberia nebo albánská Egnatia. Díky Interu Escaldes má poprvé svého zástupce v pohárovém podzimu Andorra, kvalifikoval se také Lincoln z Gibraltaru.
Pohled na kompletní šestatřicítku účastníků naznačuje, že na pátečním losu bude hodně záležet, v jednotlivých koších jsou totiž mezi kluby papírově poměrně velké rozdíly. Zkusme pro Jablonec načrtnout těžkou i přijatelnou variantu.
Složitá varianta: Atalanta, Brighton, Getafe, Trabzonspor, Hajduk Split, Thun
Hratelná varianta: FC Kodaň, Pafos, Banja Luka, Lincoln, Inter Escaldes, Egnatia
Finále se odehraje 2. června 2027 v Istanbulu, prohlédněte si v infografice kompletní rozdělení do košů.