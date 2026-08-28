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Los Konferenční ligy: Jablonec narazí na týmy z Anglie i Německa, potká také Salaha!

Oslava fotbalistů Jablonce
Oslava fotbalistů JablonceZdroj: Vít Černý / ČTK
Jan Chramosta a Jan Hanuš, penaltoví hrdinové Jablonce
Brankář Jan Hanuš
Poslední penaltový střelec Jan Chramosta
Jan Chramosta
Napínavý souboj mezi Jabloncem a Rangers
Luboš Kozel
Ivor Pandur chytá jednu z jabloneckých střel
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ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
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Fotbalisté Jablonce se v hlavní fázi Konferenční ligy utkají s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem nebo s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný egyptský útočník Mohamed Salah. Oba duely odehrají na hřištích soupeřů, venku je čeká ještě FC Riga. Doma Severočeši přivítají Brighton, Lugano a Iberiu Tbilisi. Rozhodl o tom páteční los v Monaku.

Ligová fáze začne úvodními zápasy 15. října, závěrečné šesté kolo je na programu 17. prosince. Přesný rozpis zveřejní UEFA do konce týdne. Finále se uskuteční 2. června na stadionu Besiktase v Istanbulu.

Jablonec je jediným českým účastníkem v této sezoně Konferenční ligy. Pátý tým minulého ligového ročníku přešel přes tři předkola, v tom závěrečném ve čtvrtek vyřadil po penaltovém rozstřelu skotské Rangers. V hlavní fázi evropského poháru je po pěti letech.

Severočeši byli před losem v pátém ze šesti výkonnostních košů. Z toho nejsilnějšího jim připadl za soupeře Freiburg. Německý celek v minulé sezoně při cestě do finále Evropské ligy, v němž podlehl 0:3 Aston Ville, remizoval ve skupině 0:0 v Plzni.

Rovněž ze druhého koše dostal Jablonec silného protivníka v podobě zástupce Premier League. Brighton v závěrečném předkole vyřadil Tromsö, s nímž si ve 2. předkole Evropské ligy poradil Hradec Králové. Na úvod anglické ligy deklasoval 4:0 Aston Villu.

Jasným favoritem v souboji s Jabloncem bude i Trabzonspor. Třetí tým minulé sezony turecké ligy přes léto výrazně posílil a mimo jiné získal z Liverpoolu čtyřnásobného nejlepšího střelce anglické ligy Salaha. V mužstvu je i další bývalý hráč „Reds“ Fabinho nebo někdejší brankář Manchesteru United André Onana.

Přijatelnějším soupeřem by mělo být Lugano, které však před dvěma lety v Konferenční lize vyhrálo 1:0 v Mladé Boleslavi. Doma Jablonec přivítá i gruzínské šampiony Iberiu Tbilisi. S FC Riga se loni utkala Sparta ve 4. předkole Konferenční ligy, Pražané postoupili do výsledcích 2:0 doma a 0:1 venku. Lotyšský celek trénuje slovenský kouč Adrián Guľa, jenž v minulosti vedl Plzeň.

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