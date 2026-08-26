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Mohou ji hrát Plzeň, Hradec i Jablonec. Kdo čeká na české týmy v Konferenční lize?

Kdo čeká na české týmy v konferenční lize?
Kdo čeká na české týmy v konferenční lize?Zdroj: koláž iSport
Plzeň v prvním kole play off o Evropskou ligu na hřišti CZ Bělehrad
Patrik Hrošovský u míče
Dávid Krčík v akci proti CZ Bělehrad
Martin Cedidla pálí přes obránce Rangers
Ryan Naderi skóroval proti Jablonci do prázdné brány
Vachtang Čanturišvili v souboji o míč
Sebastian Nebyla v souboji o míč
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bur, iSport.cz
Konferenční liga
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Tři české celky si mohou zahrát ligovou fázi Konferenční ligy. Nejblíže do ní má Plzeň, která by se však nejraději viděla o soutěž výš. Po prohře 0:3 s CZ Bělehrad to ale na Evropskou ligu nevypadá. Nadějný výsledek si z Atén přivezl Hradec Králové. Po remíze 2:2 s Panathinaikosem si v odvetě bude věřit. V domácí otočku bude doufat Jablonec, který v Glasgow padl s Rangers 0:1. Na koho mohou české týmy narazit v Konferenční lize?

S predikováním rozřazení do košů v Konferenční lize to je složité. Nikdo se totiž do soutěže nekvalifikuje přímo, neznáme tedy zatím žádného účastníka. Ti vzejdou až z posledních předkol. Z Evropské ligy spadne 12 klubů, které doplní 24 celků z předkol Konferenční ligy. 

Týmy se pak rozdělí podle koeficientu do šesti výkonnostních košů, přičemž odehrají jedno utkání proti celku z každého koše. Dohromady je tak čeká šest zápasů - tři doma a tři venku. 

Plzeň by se díky dobrým výsledkům v posledních pohárových sezonách dostala pravděpodobně do druhého koše. Jablonec a Hradec by se zařadily do horších výkonnostních košů, pravděpodobně do pátého či šestého.

Na koho by mohly české kluby, pokud se kvalifikují, narazit?

Nejlepší ligy světa by měly mít v Konfereční lize jednoho zástupce. Za Premier League, jejíž kluby ovládly tři z pěti ročníků, bojuje Brighton. O triumf v soutěži budou usilovat i Atalanta, Monako, Freiburg či Getafe. Ambice bude mít jistě i Ajax nebo Trabzonspor, kterému se překvapivě upsal Mohamed Salah. Všechny celky ale budou muset ještě potvrdit svou pozici v odvetách.

Ke třetí evropské soutěži také neodmyslitelně patří daleké výjezdy. Tam hrozí celkům arménský Ararat-Armenia, kazašský Kairat Almaty nebo gruzínská Iberia.

Finále se odehraje 2. června 2027 v Istanbulu.

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