Mohou ji hrát Plzeň, Hradec i Jablonec. Kdo čeká na české týmy v Konferenční lize?
Tři české celky si mohou zahrát ligovou fázi Konferenční ligy. Nejblíže do ní má Plzeň, která by se však nejraději viděla o soutěž výš. Po prohře 0:3 s CZ Bělehrad to ale na Evropskou ligu nevypadá. Nadějný výsledek si z Atén přivezl Hradec Králové. Po remíze 2:2 s Panathinaikosem si v odvetě bude věřit. V domácí otočku bude doufat Jablonec, který v Glasgow padl s Rangers 0:1. Na koho mohou české týmy narazit v Konferenční lize?
S predikováním rozřazení do košů v Konferenční lize to je složité. Nikdo se totiž do soutěže nekvalifikuje přímo, neznáme tedy zatím žádného účastníka. Ti vzejdou až z posledních předkol. Z Evropské ligy spadne 12 klubů, které doplní 24 celků z předkol Konferenční ligy.
Týmy se pak rozdělí podle koeficientu do šesti výkonnostních košů, přičemž odehrají jedno utkání proti celku z každého koše. Dohromady je tak čeká šest zápasů - tři doma a tři venku.
Plzeň by se díky dobrým výsledkům v posledních pohárových sezonách dostala pravděpodobně do druhého koše. Jablonec a Hradec by se zařadily do horších výkonnostních košů, pravděpodobně do pátého či šestého.
Na koho by mohly české kluby, pokud se kvalifikují, narazit?
Nejlepší ligy světa by měly mít v Konfereční lize jednoho zástupce. Za Premier League, jejíž kluby ovládly tři z pěti ročníků, bojuje Brighton. O triumf v soutěži budou usilovat i Atalanta, Monako, Freiburg či Getafe. Ambice bude mít jistě i Ajax nebo Trabzonspor, kterému se překvapivě upsal Mohamed Salah. Všechny celky ale budou muset ještě potvrdit svou pozici v odvetách.
Ke třetí evropské soutěži také neodmyslitelně patří daleké výjezdy. Tam hrozí celkům arménský Ararat-Armenia, kazašský Kairat Almaty nebo gruzínská Iberia.
Finále se odehraje 2. června 2027 v Istanbulu.