Program Konferenční ligy: Jablonec začne v Německu, na Střelnici dostal výjimku od UEFA
Fotbalisté Jablonce se v hlavní fázi Konferenční ligy utkají s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem nebo s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný egyptský útočník Mohamed Salah. Oba duely odehrají na hřištích soupeřů, venku je čeká ještě FC Riga. Doma Severočeši přivítají Brighton, Lugano a Iberiu Tbilisi a hrát se bude přímo na Střelnici, Jablonec totiž na stadion dostal výjimku od UEFA. Kompletní program Jablonce v KL najdete na konci článku.
Ligová fáze začne úvodními zápasy 15. října, závěrečné šesté kolo je na programu 17. prosince. Přesný rozpis zveřejní UEFA do konce týdne. Finále se uskuteční 2. června na stadionu Besiktase v Istanbulu.
Jablonec je jediným českým účastníkem v této sezoně Konferenční ligy. Pátý tým minulého ligového ročníku přešel přes tři předkola, v tom závěrečném ve čtvrtek vyřadil po penaltovém rozstřelu skotské Rangers. V hlavní fázi evropského poháru je po pěti letech.
Severočeši byli před losem v pátém ze šesti výkonnostních košů. Z toho nejsilnějšího jim připadl za soupeře Freiburg. Německý celek v minulé sezoně při cestě do finále Evropské ligy, v němž podlehl 0:3 Aston Ville, remizoval ve skupině 0:0 v Plzni.
Rovněž ze druhého koše dostal Jablonec silného protivníka v podobě zástupce Premier League. Brighton v závěrečném předkole vyřadil Tromsö, s nímž si ve 2. předkole Evropské ligy poradil Hradec Králové. Na úvod anglické ligy deklasoval 4:0 Aston Villu.
Jasným favoritem v souboji s Jabloncem bude i Trabzonspor. Třetí tým minulé sezony turecké ligy přes léto výrazně posílil a mimo jiné získal z Liverpoolu čtyřnásobného nejlepšího střelce anglické ligy Salaha. V mužstvu je i další bývalý hráč „Reds“ Fabinho nebo někdejší brankář Manchesteru United André Onana.
Přijatelnějším soupeřem by mělo být Lugano, které však před dvěma lety v Konferenční lize vyhrálo 1:0 v Mladé Boleslavi. Doma Jablonec přivítá i gruzínské šampiony Iberiu Tbilisi. S FC Riga se loni utkala Sparta ve 4. předkole Konferenční ligy, Pražané postoupili do výsledcích 2:0 doma a 0:1 venku. Lotyšský celek trénuje slovenský kouč Adrián Guľa, jenž v minulosti vedl Plzeň.