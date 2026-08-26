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Hradec Králové – Panathinaikos v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

František Čech v utkání proti Panathinaikosu
František Čech v utkání proti PanathinaikosuZdroj: Profimedia
Abdullahi Umar po zápase v Aténách
Trenér Hradce David Horejš
Tom Slončík během utkání s Panathinaikosem
Hradec bojoval o ligovou fázi Konferenční ligy v Aténách
Jakub Uhrinčať se natahuje po míči
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Otakar Plzák
Konferenční liga
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  • Fotbalisté Hradce Králové se v odvetě play-off Konferenční ligy utkají s Panathinaikosem Athény.
  • První duel skončil 2:2, tudíž Východočeši mohou stále pomýšlet na postup do hlavní fáze soutěže.
  • Utkání začíná ve FINEP Aréně ve čtvrtek od 19:00. Kde sledovat Hradec Králové – Panathinaikos živě?

Vše o utkání Hradec Králové vs. Panathinaikos

Datum a čas: čtvrtek 27. srpna, 19:00

Místo konání: FINEP Aréna, Hradec Králové

4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27

Rozhodčí: Sascha Stegemann, Německo

TV přenos: TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Hradec Králové vs. Panathinaikos živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Hradce v domácí odvetě play-off Konferenční ligy proti Panathinaikosu, můžete sledovat v přímém přenosu na TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizována pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.

Další možností je stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být zaregistrován a mít pozitivní zůstatek na účtu. Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Hradec Králové vs. Panathinaikos je naplánován na čtvrtek 27. srpna ve 19:00.

Hradec Králové v evropských pohárech 2026/27

Východočechy čeká odveta play-off Konferenční ligy, ve kterém potkají Panathinaikos Athény. V prvním zápase Hradec vybojoval senzační remízu 2:2, když v závěru dvěma branami srovnal mladík Umar.

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konfereční lize 2026/27

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize, zatímco další tři české kluby bojují v kvalifikacích. Viktorii Plzeň čeká odveta v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec se v posledním předkole Konferenční ligy utká s Panathinaikosem, který přivítá na domácí půdě. Jablonec se ve stejné fázi soutěže postaví skotským Rangers.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha v Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

Hradec Králové v Evropské lize

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konferenční lize

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

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