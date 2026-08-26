Hradec Králové – Panathinaikos v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?
- Fotbalisté Hradce Králové se v odvetě play-off Konferenční ligy utkají s Panathinaikosem Athény.
- První duel skončil 2:2, tudíž Východočeši mohou stále pomýšlet na postup do hlavní fáze soutěže.
- Utkání začíná ve FINEP Aréně ve čtvrtek od 19:00. Kde sledovat Hradec Králové – Panathinaikos živě?
Vše o utkání Hradec Králové vs. Panathinaikos
Datum a čas: čtvrtek 27. srpna, 19:00
Místo konání: FINEP Aréna, Hradec Králové
4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27
Rozhodčí: Sascha Stegemann, Německo
TV přenos: TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Hradec Králové vs. Panathinaikos živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Hradce v domácí odvetě play-off Konferenční ligy proti Panathinaikosu, můžete sledovat v přímém přenosu na TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizována pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.
Další možností je stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být zaregistrován a mít pozitivní zůstatek na účtu. Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Hradec Králové vs. Panathinaikos je naplánován na čtvrtek 27. srpna ve 19:00.
Hradec Králové v evropských pohárech 2026/27
Východočechy čeká odveta play-off Konferenční ligy, ve kterém potkají Panathinaikos Athény. V prvním zápase Hradec vybojoval senzační remízu 2:2, když v závěru dvěma branami srovnal mladík Umar.
|Hradec Králové v Evropské lize 2026/27
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konfereční lize 2026/27
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize, zatímco další tři české kluby bojují v kvalifikacích. Viktorii Plzeň čeká odveta v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec se v posledním předkole Konferenční ligy utká s Panathinaikosem, který přivítá na domácí půdě. Jablonec se ve stejné fázi soutěže postaví skotským Rangers.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas:
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|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
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|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konferenční lize
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00