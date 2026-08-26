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Jablonec – Rangers v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Lamin Jawo v utkání na Rangers
Lamin Jawo v utkání na RangersZdroj: FK Jablonec
Fotbalisté Jablonce se představili na hřišti Glasgow Rangers
Sebastian Nebyla inkasoval na hřišti Rangers tvrdý úder
Trenér Luboš Kozel během utkání na hřišti Rangers
Lamin Jawo v utkání na Rangers
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Otakar Plzák
Konferenční liga
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  • Jablonec v odvetě play-off Konferenční ligy přivítá Glasgow Rangers.
  • První duel Severočeši prohráli 0:1, stále však drží naději na postup do evropských pohárů.
  • Utkání začíná ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 na jabloneckém stadionu Střelnice. Kde sledovat Jablonec vs. Rangers živě?

Vše o utkání FK Jablonec vs. Glasgow Rangers

Datum a čas: čtvrtek 27. srpna, 18:00

Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec

Rozhodčí: Nenad Minaković, Srbsko

4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27

TV přenos: TV Tipsport, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Jablonec vs. Rangers živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Jablonce v odvetě proti skotským Rangers v play-off Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na internetové televizi TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizovaná pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.

Dále můžete využít i stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být registrován a mít pozitivní zůstatek na účtu.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Jablonec vs. Rangers je naplánován na čtvrtek 27. srpna ve 18:00.

Jablonec v evropských pohárech 2026/27

Severočeši se v play-off Konferenční ligy utkají s neoblíbeným soupeřem Glasgow Rangers. První duel ve Skotsku skončil porážkou 0:1, Jablonec však stále může pomýšlet na postup.

Jablonec v Konferenční lize 2026/27

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 1:3

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0 

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize, zatímco další tři české kluby bojují v kvalifikacích. Viktorii Plzeň čeká odveta v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec se v posledním předkole Konferenční ligy utká s Panathinaikosem, který přivítá na domácí půdě. Jablonec se ve stejné fázi soutěže postaví skotským Rangers.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha v Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

Hradec Králové v Evropské lize

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konferenční lize

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

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