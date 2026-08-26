Jablonec – Rangers v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?
- Jablonec v odvetě play-off Konferenční ligy přivítá Glasgow Rangers.
- První duel Severočeši prohráli 0:1, stále však drží naději na postup do evropských pohárů.
- Utkání začíná ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 na jabloneckém stadionu Střelnice. Kde sledovat Jablonec vs. Rangers živě?
Vše o utkání FK Jablonec vs. Glasgow Rangers
Datum a čas: čtvrtek 27. srpna, 18:00
Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec
Rozhodčí: Nenad Minaković, Srbsko
4. předkolo: Konferenční ligy 2026/27
TV přenos: TV Tipsport, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Jablonec vs. Rangers živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Jablonce v odvetě proti skotským Rangers v play-off Konferenční ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na internetové televizi TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizovaná pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.
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Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Jablonec vs. Rangers je naplánován na čtvrtek 27. srpna ve 18:00.
Jablonec v evropských pohárech 2026/27
Severočeši se v play-off Konferenční ligy utkají s neoblíbeným soupeřem Glasgow Rangers. První duel ve Skotsku skončil porážkou 0:1, Jablonec však stále může pomýšlet na postup.
|Jablonec v Konferenční lize 2026/27
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 1:3
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize, zatímco další tři české kluby bojují v kvalifikacích. Viktorii Plzeň čeká odveta v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec se v posledním předkole Konferenční ligy utká s Panathinaikosem, který přivítá na domácí půdě. Jablonec se ve stejné fázi soutěže postaví skotským Rangers.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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8. zápas:
|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
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2. zápas:
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4. zápas:
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6. zápas:
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8. zápas:
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konferenční lize
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00