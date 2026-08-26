Hradec vyhlíží velký večer. Pomůže Umar koeficientu? Čas dostane, slíbil kouč
Velký večer je tu. Hradec Králové, před pár lety ještě vysmívaný JOJO klub, který se motal mezi první a druhou ligou, vyzve na svém kouzelném stadionu pod Lízátky slavný Panathinaikos Atény. Půjde o postup do skupinové fáze Konferenční ligy. To je posun! Město je na nohou, důvodem je nadějný výsledek 2:2 v Řecku, který zařídila dvěma trefami nová černobílá hvězdička Abdullahi Umar.
První úkol splnili. Sehnat vstupenky, to bylo zadání. „Kdyby mi před rokem někdo řekl, že budu shánět třicet lístků do Budějovic na fotbal v Hradci, tak bych mu řekl, aby si dal hadr na hlavu,“ divil se kouč David Horejš.
To kapitán Vladimír Darida jich potřeboval do dvaceti, ale rekordman byl někdo jiný. „Vlčák,“ usmál se Darida a ukázal na Adama Vlkanovu. „Jako vždycky,“ přihodil Horejš.
Není však divu, v Salonu republiky se chystá velká sláva, historický zápas. Votroci totiž v Aténách ukopali remízu 2:2, v samém konci se trefil tak trochu zázračný import z mistrovského týmu dorostenců Abdullahi Umar.
V prvním duelu střídal, zda bude nyní v základu, jisté zdaleka není. Na levé desítce je pevně usazen Tom Slončík, který si středeční dopoledne vylepšil návštěvou duelu hradecké U19 se Slavií, černobílí mimochodem výsledkově dominovali 4:0. Vpravo je už nachystán Adam Vlkanova, který… „V Aténách velmi pomohl,“ podotkl směrem ke střídajícímu odchovanci kouč Horejš. Na hrotu je jedničkou Ondřej Mihálik, k dispozici je také Mick van Buren.
Dalším důvodem, proč by Umar mohl opět zůstat na lavici, je fakt, že prodloužení není po plichtě rozhodně nereálné. „Umi nějaký čas dostane,“ řekl trenér. Na doplňující dotaz, jak velký, na tiskové konferenci odvětil: „Nějaký. Ale třeba tady Vláďa Darida bude hrát od začátku.“ Při tom se otočil vedle sebe směrem ke kapitánovi.
To je samozřejmě jasné. Hradci jde o mnohé, postup do ligové fáze by byl kolosálním úspěchem. Vedle toho však hraje také za celý český fotbal.
Z hlediska koeficientu jde o naprosto zásadní duel. Právě Řecko je totiž největším vyzyvatelem v boji o první desítku, která zaručuje přímý postup do Ligy mistrů pro sezonu 2028/29. Nyní drží Česko náskok 2,313 bodu, ale pro jeho udržení by výrazně pomohlo dostat do ligové fáze pohárů minimálně stejný počet zástupců.
Obě země nyní mají tři jisté vstupenky a o další dvě bojují v play-off Konferenční ligy. Jablonec bude doma stahovat ztrátu 0:1 proti Rangers a PAOK po domácí remíze 1:1 potřebuje uspět proti norskému Brannu. A pak je tu přímý souboj Hradce s Panathinaikosem.
Datový portál Football Meets Data momentálně favorizuje lehce Česko. Pravděpodobnost 10. místa na konci sezony činí 38,1 procenta, Řekové mají 30,3 procenta a Polsko 20 procent.
„Samozřejmě chceme, abychom pomohli českému fotbalu, o tom nebudu lhát. Ale pro nás to není priorita. My se soustředíme na sebe a chceme vyhrát ten zápas za Hradec. Chceme postoupit za Hradec. A to, že to pak pomůže tomu českému fotbalu, bude jedině plus,“ vyznal se Horejš. „Hlavní motivace je, abychom to zvládli. Protože jsme už ušli velkou cestu a nechceme se tady zastavit, chceme pokračovat dál,“ přidal se kapitán Darida.