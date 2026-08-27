Jablonec - Rangers 1:0, pen. 4:3. Severočeši to zvládli! Po rozstřelu jsou v Konferenční lize
Fotbalisté Jablonce v odvetném utkání 4. předkola Konferenční ligy porazili Glasgow Rangers 1:0 po prodloužení, na penalty vyhráli 4:3 a postoupili do hlavní soutěže. Severočeši před týdnem v prvním utkání prohráli 0:1. Jednobrankové manko ve druhém poločase smazal Vachtang Čanturišvili a poslal zápas do prodloužení. V něm se nerozhodlo, v rozstřelu pak hosté dvakrát zaváhali a rozhodující penaltu proměnil zkušený Jan Chramosta.
Jablonec se dostal do pohárů coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Severočeši ve 2. předkole přešli přes Varaždín a ve 3. předkole vyřadili RFS Riga. K postupu do hlavní fáze soutěže museli zdolat ještě třetího soupeře a i díky brankáři Janu Hanušovi, který jednu penaltu v poslední sérii chytil, se jim to podařilo.
Do první šance se dostal domácí Suchan, ale v pokutovém území jeho pokus zblokoval obránce. Suchan se tedy proměnil v nahrávače a kolmou přihrávkou vyslal do sóla Jawa. Urostlý útočník už měl před sebou jen gólmana Pandura, ale střelou po zemi těsně minul branku.
„Jezdci“ se nikam nehnali a obezřetně hlídali jednobrankový náskok z domácího utkání. Chukwuani se v pokutovém území dostal k hlavičce, ale chyběla jí razance, a tak si Hanuš připsal snadný zákrok. Ani přímý kop z nebezpečné vzdálenosti hosté nevyužili. Skotský tým občas v obraně zaváhal, před volným Suchanem hasil na poslední chvíli stoper Fernandez.
Hostující trenér McInnes nebyl s prvním poločasem vůbec spokojený a o přestávce připravil hned tři střídání. Především účastník letošního mistrovství světa Shankland o sobě dal brzy vědět. Severočeši mají v úvodu sezony problém s tvorbou šancí. Jednu Jawo připravil Suchanovi, ale záložník branku přestřelil.
Čanturišviliho bomba
Jablonečtí smazali manko z Glasgow v 73. minutě. Gruzínský záložník Čanturišvili si v šestnáctce zasekl míč, připravil si dobrou pozici a střelou po zemi i s přispěním tečí bránících hráčů otevřel skóre. Náskok mohl zvýšit Nebyla, ale chyběla mu přesnost.
Odveta tak dospěla do prodloužení. V něm se hrálo hodně opatrně, střídající Chramosta placírkou jen těsně minul branku. Gólmana pak až v závěru ohrozil střídající Novák. Domácím docházely síly, ale soupeř si kromě Shanklandovy hlavičky větší šanci nepřipravil.
V rozstřelu nejprve zaváhal domácí Zorvan, Rangers toho ale nevyužili. Nejprve přestřelil Curtis a Hanuš poté uspěl proti Penricemu. Chramosta pak postupový mečbol s přehledem proměnil.