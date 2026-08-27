Jablonec - Rangers 1:0, pen. 4:3. Těžší cesta vyšla! Severočeši jsou po rozstřelu v Konferenční lize
Obrovská euforie na Střelnici. Jablonec si po pěti letech zahraje hlavní fázi evropských pohárů. Proti Rangers smazal jednogólové manko z prvního zápasu a po výhře domácích 1:0 se šlo do penaltového rozstřelu. Findlay Curtis a James Penrice selhali, Jan Chramosta proměnil a odpálil jablonecké oslavy. „Kluci to odmakají a já jsem ten, který to vždycky slízne,“ smál se šťastný střelec.
Dotahovat museli nejen ve hře, ale i v rozstřelu. Po neomylné pětici pálil Filip Zorvan jen do rukavic Ivora Pandura a třetí série končila za stavu 2:3. „Vzpomněl jsem si na rozstřel se Slavií v MOL Cupu, kdy jsme taky první nedali a nakonec jsme postupovali,“ líčil trenér Luboš Kozel.
Přesně to se stalo i tentokrát a Skoti tlak neustáli. Curtis vysoko přestřelil a Nelson Okeke srovnal. První pořádný zákrok večera si pak připsal i Jan Hanuš, když vychytal Penrice a matchball měl na noze Chramosta, který se nemýlil. „Věděl jsem, že to rozhodnu já. Jsem střelec, pro tyhle situace jsem se narodil,“ líčil s širokým úsměvem zkušený kanonýr.
Trenér ho však před rozstřelem přemlouval, že by neměl chodit až jako poslední. „Musím se přiznat, že jsem po něm chtěl, aby šel první. Abychom začali dobře a dali týmu klid,“ líčil Kozel. „Říkal jsem mu, že jdu pátý. Za chvilku to zkusil znovu, abych šel aspoň čtvrtý. Já říkám: ‚Ne, já to rozhodnu.‘ A povedlo se,“ popisoval klíčové rozhodnutí Chramosta.
Jednu šanci už měl v prodloužení, ale jeho zakončení na zadní tyč těsně minulo branku. Šlo o jednu z mnoha nadějných příležitostí Jablonce v utkání.
Prakticky celých 120 minut hry měl přitom Jablonec převahu. V úvodu selhal Jawo, pálil nad Suchan a dobývání trvalo až do 73. minuty. Tlak se pořád stupňoval a klíčový gól přinesl brilantní individuální akci Vakhtanga Chanturishviliho.
Jeho centr nejprve obrana odvrátila, ale pouze ke gruzínskému šikulovi, který dvojitou zasekávačkou náramně vycvičil bránícího hráče a tvrdou střelou propálil jindy neprodyšnou zeď před Pandurem. „Krásný gól, úžasné, co předváděl celý zápas,“ chválil Chramosta spoluhráče, který poslal zápas do prodloužení a následných penalt.
Po zklamání ve finále MOL Cupu proti Karviné se tak v Jablonci nakonec dočkali evropského postupu. „Byla to těžší cesta. Po pokaženém závěru minulé sezony se nám podařilo znovu nastartovat tým a poskládat mužstvo, které to dotáhne. Přiklonilo se k nám i fotbalové štěstí a myslím, že jsme si ho zasloužili,“ přemítal Kozel.
Už dnes se dozví soupeře a bude se moct chystat na pohárový podzim. „Budou to krásné zápasy a odměna. Pomáhá to klubu i hráčům,“ těší se.
Jablonec se kromě sportovního úspěchu může těšit i na finanční injekci. „Majitelé přišli do kabiny později. Už to asi počítali,“ smál se Kozel.