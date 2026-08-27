Hradec - Panathinaikos 1:2pp. Extrémní smůla, Votroci v Evropě končí. Rozhodla penalta v úplném závěru
Fotbalisté Hradce Králové v odvetě závěrečného 4. předkola Konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1:2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2:2 v soutěži končí. V páté minutě nastavení prodloužení rozhodl z penalty Cyriel Dessers, který v 72. minutě otevřel skóre. Za domácí se prosadil v závěru základní hrací doby Vladimír Darida.
„Votroci“ se představili v evropských pohárech poprvé od sezony 1995/96. Po postupu z 2. předkola Evropské ligy přes norské Tromsö následně vypadli s Besiktasem a nyní v Konferenční lize nestačili na dalšího favorita. Unikla jim tak premiérová účast ve skupině jednoho z evropských pohárů i finanční bonus od UEFA ve výši 3,17 milionu eur (76 milionů korun).