Hradec - Panathinaikos 1:2pp. Konec po penaltě v úplném závěru. Tribuny bouřily: UEFA, mafia!
Pohádky je konec, Hradec Králové si nezahraje ve skupinové fázi Konferenční ligy. Po perfektním výkonu, kdy mačkal Panathinaikos Atény během prodloužení k jeho bráně, padl 1:2 brankou z pokutového kopu ve 125. minutě hry. Zákrok to byl rozporuplný, proto rozproudil řeku vášní, došlo na strkanice mezi hráči, pokřiky směrem k UEFA. Postup to však Votrokům nevrátilo…
Tohle byla jízda. Pochopte, Hradec si mazal na chleba Panathinaikos Atény, obra z Řecka. Nervy tekly. Hosté už pomalu neběhali, jenže pak přišla chyba pět minut před koncem prodloužení se po sérii čtyř domácích rohů dostali hosté do kontru.
Santino Andino, šikula s nejslavnějším fotbalovým číslem 10, se dostal do úniku. Proti němu stál jen gólman Adam Zadražil, chlap z jihu Čech, který miluje rybaření, myslivecké toulky a také jízdu na motokrosové mašině.
Při angažmá na východě Čech má tedy problém, že s prutem se mu nedaří, prý neberou. Jenže v bráně je to jiné, ze Zadražila je hvězda první velikosti, naprostá ligová špice, což potvrdil také v popisovaném okamžiku. Obstřel vyrazil nohou, samozřejmě, vlastně jakoby nic.
Byl to jeho druhý velký zákrok v utkání. První předvedl ve druhé půli, když levou rukou vytáhl střelou z vápna, v tu chvíli vedli hosté 1:0. Kdyby Zadražil nezasáhl, bylo by hotovo. Jenže jeho chvilka ve styl Harryho Pottera odstartovala povstání outsidera.
Hradec byl jasně lepší, vyrovnal, zahodil další šance, kupříkladu únik tří proti brankářovi. V prodloužení soka až drtil, jenže v poslední minutě přišel podivný kontakt střídajícího Neta s jedním ze soupeřů. Německý rozhodčí Sascha Stegemann po konzultaci s videorozhodčím odpískal penaltu.
Penalta? V Česku soft, minimálně..
Cyriel Dessers opři pokutovém kopu zadrobil, Zadražil skočil k levé tyči, on poslal balon na druhou stranu. Emoce vylétly do obřích vln. Už před penaltou se se soupeři postrkal stoper Jakub Uhrinčať, po ní dostala červenou kartu domácí lavice, z vyprodaných tribun, během zápasu až frenetických se nesl pokřik UEFA, mafia, který bude černobílý klub rozhodně stát desítky tisíc eur na pokutách. Frustrace byla hmatatelná.
Není se však co divit. Hradečtí šli do střetu jako jasný outsider, přesto favorita potrápil. Mohly za to branky v posledních minutách hry. V Aténách vyrovnával dvěma trefami v závěru Abdullahi Umar, který v odvetě nastoupil v základní sestavě, ale tentokrát se neprosadil.
V aréně v Malšovicích přišla branka rovněž na úplném konci. Hosté vedli zásahem po standardní situaci, zapsal ho Dessers, střelec duelu. Pak je však černobílí začali ničit. Hráli s balonem, míč měli v držení celých 60 procent hry, což je jasná převaha. Vyrovnali v nastavení druhé půle, po perfektní akci se prosadil kapitán Vladimír Darida, opět nezničitelný stroj ve středu zálohy.
V prodloužení pak přidali další góly, prosadil se Filip Čihák. Arbitr Stegemann však akci zastavil pro předcházející faul, který záznam rozhodně nepotvrdil. Hradečtí měli i další možnosti, jenže pak přišla penaltová chvíle. Zadražil, i když byl opět skvělý, neměl šanci.
Proto Hradec v pohárech, kam se prodral po jedenatřiceti letech končí. Nyní ho čeká zběsilá jízda v domácí soutěži, v níž si odkládal zápasy. Do reprezentační pauzy ho čeká během tří týdnů šest utkání, postupně se utká s Libercem, Zbrojovkou, Spartou, Plzní, Zlínem a Teplicemi.