Zdrcený Čihák: Nějaké lehké rvačky byly, hrozně to bolí. Proč neplatil jeho gól?
Vstřelil gól, který mohl rozseknout bitvu s Panathinaikosem. Německý sudí Sascha Stegemann však jeho trefu v prvním poločase prodloužení neuznal kvůli faulu. Hradecký stoper Filip Čihák nejen kvůli tomuhle momentu nesl vypadnutí v play off Konferenční ligy velmi těžce. „Konec byl emočně hodně složitý. Hrozně to bolí,“ hlesl jeden z mužů utkání.
Měla vaše branka platit?
„Myslím, že tam žádný faul nebyl, ale bohužel to nenechal ani dohrát.“
Nenakopl jste soupeře mírně?
„Myslím, že jsme na tom míči byli ve stejný čas. A jestli jsem ho nakopl, tak jsem ho nakopl do podrážky, takže úplně nevím, jaký faul tam mohl být.“
Co jste říkal zákroku před rozhodující penaltou?
„Ještě jsem to neviděl, prý na něj Eli šlápnul.“
Vy jste hned přilétl a soupeři vynadal.
„Z mojí pozice se mi zdálo, že tam žádný dotyk nebyl, že si prostě jen lehnul, protože chtěl penaltu. Bohužel.“
Pokutový kop jste chtěli i vy, a to na úplném konci.
„Bavili jsme se o té ruce, prý byla, ale nejsem rozhodčí, abych to posuzoval.“
Jak je těžké zkousnout vypadnutí?
„Strašně, ale zároveň je dobře, že hrajeme za dva dny. Musíme se na to připravit a tohle hodit prostě za hlavu.“
Zápas běžel tak nějak vyrovnaně. Co se událo, že jste po inkasované brance začali Panathinaikos vlastně drtit?
„Za mě to byl vyrovnaný zápas. Dostali jsme gól ze standardky a pak jsme věděli, že prostě musíme. Tak jsme zapnuli na úplně jiné obrátky a řekl bych, že za posledních dvacet minut zápasu a celé prodloužení jsme prostě měli dát dvě tři branky a byl klid.“
Zahozené šance
Rozhodnout jste mohli po úniku tří hráčů, Adam Vlkanova však špatně přihrál.
„To je samozřejmě obrovská škoda, ale myslím si, že on sám to ví nejvíc.“
Nerozseklo dvojzápas právě proměňování šancí?
„Celkově rozhodují detaily. I ta standardka se dala ubránit, nemuseli jsme gól dostat. Ale pak si myslím, že jsme měli dvě tři šance, které se měly vyřešit. Zápasy se těžko vyhrávají, když takovéhle situace nedohrajeme do gólu.“
Byl jste po vyrovnání optimistický?
„Musím říct, že už ráno jsem si říkal, že doma je uděláme. Nějakým způsobem to tam prostě bylo. I když jsem vyrovnali až na konci, věděl jsem, že v prodloužení na ně máme. Ale jak říká Bez gólů se to dělá složitě.“
Po zápase byly dost rozjeté emoce. Co se stalo?
„My už jsme byli klidní, ale hráč Panathinaikosu nakopl flašku na naše fanoušky a já jsem cítil zodpovědnost je trošku bránit. Tak jsme tam běželi, možná tam byly nějaké lehké rvačky, ale řekl bych, že pak už to bylo v klidu. Je to tak, jak to je.“