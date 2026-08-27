Penaltový hrdina Chramosta: Věděl jsem, že rozhodnu. Kluci to odmakají a já to vždy slíznu
Postavil se k poslední penaltě a jistě proměnil. Jan Chramosta zůstal nejklidnějším mužem na stadionu, prokázal střelecký instinkt a poslal Jablonec do Evropy. V rozstřelu play-off o Konferenční ligu proti Rangers (1:0, 4:3 na penalty) rozhodl posledním kopem a dost možná svým nejdůležitějším gólem v kariéře. „Když to přepočítám na peníze, tak určitě. Tenhle vydělá ze všech nejvíc,“ vtipkoval hrdina.
Jaké byly pocity, když jste šel na penaltu?
„Nechci, aby to znělo blbě, ale věděl jsem, že to rozhodnu. Myslím si, že i v kabině, kdybyste se zeptali hráčů, kdo rozhodne, tak 90 % z nich by řeklo mě. Mohl jsem potvrdit, že jsem prostě střelec a pro tyhle situace jsem se narodil.“
Trenér prý chtěl, abyste šel první…
„Ano. Já jsem ale říkal: ‚Ne, trenére, jdu pátý.‘ Pak přišel za pět minut: ‚Musíš jít aspoň čtvrtý, pátý už možná nebude kopat.‘ Já říkám, že to rozhodnu. Povedlo se.“
Dají se popsat pocity po gólu?
„Totální smršť strašně pozitivních emocí. Po prohraném finále poháru jsme byli všichni zklamaní, naštvaní a věděli jsme, že nám to uteklo mezi prsty. Říkal jsem si, že přes ta předkola se do základní skupiny snad ani nemůžeme dostat, protože je to strašně dlouhá a těžká cesta. A my jsme to dokázali. Šest zápasů jsme v Evropě uhráli a dneska jsme to završili. Porazili jsme slavné Rangers, kteří mají jednoho hráče dražšího než celý náš tým. Neskutečné. Tohle nemohl nikdo čekat. Silou vůle a srdce jsme to odbojovali, odmakali a teď jsme zaslouženě v euforii.“
Vy jste klíčová postava, ale co říkáte na zbytek týmu?
„Neřekl bych klíčová. Já jsem prostě ten, který to vždycky slízne. Kluci to odmakají, já to pak rozhodnu a jsem slavný. Každý má v týmu nějakou úlohu. Hanys (Jan Hanuš) to skvěle vychytal, co předváděl Vakho bylo úžasné. On dal gól, který nás do penalt dostal a takhle bych mohl pokračovat o každém. Je to obrovský týmový úspěch.“
Máte vůbec v takových chvílích nervy?
„Když jsem byl mladý, tak jsem je měl. Postupem času ale tyhle situace spíš vyhledávám. Cítím, že to potřebuju. I na tréninku, když jde o rozhodující gól, vím, že ho musím dát já. Naštěstí se mi to daří a tenhle gól bude v mé kariéře hodně vysoko.“
Je to váš největší gól v kariéře?
„Když to přepočítám na peníze, tak určitě. Tenhle vydělá ze všech nejvíc.“
Budete mít čas alespoň na nějakou malou oslavu?
„Trenérovi to neříkejte, ale takhle obrovský úspěch se oslavit musí. Trenér byl hodný, máme jen nepovinný trénink, tak nevím, jestli někdo přijde.“ (smích)
Koukal jste na možné soupeře do hlavní fáze? Máte někoho vysněného?
„Na to jsem se nekoukal. Viděl jsem jen výsledky Plzně a Hradce a zbytek nevím, jak dopadl, a kdo postoupil. S Hanym (Jan Hanuš) jsme si před lety přáli, dát si kávičku v Itálii. Tak třeba Atalanta by se mi líbila.“
Už jste v Jablonci dlouho, považujete postup za splněnou misi?
„Už jsem tady dával gól, když jsme před lety postupovali do Evropské ligy. Tohle je ale sladší v tom, že cesta předkoly byla strašně dlouhá a těžká. Zvládnout evropské zápasy a na závěr na plném stadionu doma vyřadit slavné Rangers, kteří si mysleli, že sem přijedou, sfouknou nás a odletí zpátky… My jsme ukázali, že jsme bojovníci a jsem na nás hrdý.“