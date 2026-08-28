Skotská média cupují Rangers: konec v Evropě, vyhazov trenéra? Je mi trapně, přiznal McInnes
Poprvé od roku 2017 bez evropských pohárů. Skotští Rangers nezvládli odvetu play off Konferenční ligy, kdy po bezkrevném výkonu prohráli s Jabloncem 0:1 a po penaltovém rozstřelu pouze sledovali, jak šílí jablonecká Střelnice. Mužstvo trenéra Dereka McInnese tak dalo razítko na otřesný vstup do sezony, kdy ve skotské lize ještě nevyhrálo a teď se loučí i s Evropou. „Po takovém výkonu je mi trapně,“ přiznal trenér. Ani tamní média favorita z Glasgow nešetřila.
„Myslím, že jediní lidé, kteří dnes večer dobře reprezentovali klub, byl můj realizační tým, podpůrný personál a skvělí fanoušci. Nebyl to dobrý výkon ani v nejmenším. Nebudu tu sedět a vymýšlet si žádné výmluvy. Nebylo to dost dobré,“ povídal na tiskové konferenci Derek McInnes.
Jednobrankové manko z prvního zápasu smazal Vachtang Čanturišvili a poslal zápas do prodloužení. V něm se nerozhodlo, v rozstřelu pak hosté dvakrát zaváhali a rozhodující penaltu proměnil útočník Jan Chramosta.
„Kdybychom vyhráli na penalty, brali bychom to. Ale upřímně řečeno, jen bychom tím zakryli nedostatky. Z toho výkonu jsem zděšen,“ dodal McInnes.
Bývalý záložník Rangers je na lavičce slavného skotského klubu teprve od června, s týmem ale zatím oslavil pouhé tři výhry - jednu v přípravě, v ligovém poháru a proti Jablonci. Zatím ale výsledky nedoručil, v lize s Rangers vybojoval jedinou remízu a vypadl ze dvou evropských pohárů - z Evropské ligy je vystěhovala polská Jagiellonia, konec v Konferenční lize zařídil právě Jablonec.
Fanouškovský web Rangers Times dokonce bere konec v evropských pohárech tak vážně, že spekuluje nad pozicí McInnese.
„Rangers chtějí hrát pragmaticky, což je změna od minulých trenérů. Nepřináší to ale žádné výsledky. Nikdo v klubu si nemyslí, že jde o povedený start sezony a trenér teď bude pod obrovským tlakem. Pokud se nepodaří nastartovat vítěznou sérii, dostane vyhazov už na podzim. Pokud budou hrát tak jako dosud, hrozí, že už v říjnu budou Rangers mimo boj o titul,“ popisuje web.
Fanoušci a skotská média tak trenérovu taktiku rozebírají ze všech stran. Server Glasgow Times se podivuje nad tím, že Rangers nastoupili se stejnou jedenáctkou jako v domácím duelu se Severočechy. To mu ale hrubě nevyšlo a o poločase hned třikrát střídal. „Občas vypadáme velmi nezkušeně. Soupeř byl ve většině aspektů hry lepší než my,“ popsal realitu McInnes.
„Rangers se marně snažili aspoň vypadat jako tým, co se chce převzít kontrolu nad zápasem. Člověk měl totiž neustále pocit, že domácí tým má šanci na vyrovnání. Nepatří mezi světovou špičku, ale měl bojovného ducha a velké odhodlání už od prvního hvizdu,“ hlásí kritický článek Glasgow Times.
„Nejprve je porazil tým, který vypadá jako heslo na wi-fi. A teď je definitivně vyřadil další klub, ke kterému by se většina z nás jen stěží vůbec připojila. V českém regionu, který je proslulý sklářským průmyslem, to nakonec byli Rangers, kdo zůstal ležet v naprostých střepech,“ glosuje prohru britský The Sun.
Skotská katastrofa v Evropě
Několik desítek fanoušků Rangers přitom na sever Čech dorazilo se škodolibým úsměvem, jejich úhlavní rival Celtic se den předtím ztrapnil v Rakousku. LASK Linec smazal třígólovou ztrátu a po výhře 5:1 po prodloužení zasadil zelenobílým šokující ránu, z Ligy mistrů je poslal o soutěž níž. Nic horšího se stát nemůže, mohli si myslet skotští fanoušci.
„Úsměv jim ale zmizel poté, co viděli trápení vlastního týmu během jejich evropského výjezdu. Rangers nebyli zdaleka tak dobří jako Jablonec, a proti soupeři takové úrovně to byl žalostný výkon,“ kritizuje poražené server Daily Record.
„Tato skupina hráčů zřejmě není schopna vrátit skotskému týmu úspěšná léta. Dvojzápas proti průměrnému českému týmu by měli Rangers pohodlně zvládnout, ale dostali, co si zasloužili,“ dodává Daily Record.