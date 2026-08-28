Po euforii starosti. Jablonec musí řešit stadion, Střelnice nevyhovuje požadavkům UEFA
Ve čtvrtek panovalo na jabloneckém stadionu Střelnice nefalšované nadšení. Domácí fotbalisté ve 4. předkole vyřadili po penaltovém rozstřelu Rangers a zajistili si podzim v Konferenční lize. Po oslavách ale musí jít funkcionáři klubu rychle do akce, není totiž jisté, zda Jablonec bude moct zápasy odehrát na vlastním stadionu. Z mnoha důvodů totiž nevyhovuje směrnicím UEFA. Jaká je situace?
Postup do evropských pohárů s sebou nese velkou zodpovědnost i organizační tíhu. A tu Jablonec v příštích týdnech pocítí na vlastní kůži. Na vyřešení toho, zda je jeho stadion způsobilý pro ligovou fázi Konferenční ligy, nemá moc času, ačkoliv ho první zápas čeká až 15. října.
Připomeňme si, proč Střelnice nevyhovuje požadavkům UEFA. Ty jsou popsány v dokumentu o povinné infrastruktuře evropských soutěží, v jejichž hlavních fázích musí stadion vyhovovat kategorii 4. Jablonec má certifikaci pouze na kategorii 3, která je průchozí pouze na předkola. Co pro to, aby mohl doma hostit Brighton, Lugano a Iberia Tbilisi například chybí?
- Kategorie 4 požaduje alespoň 8 tisíc míst pro diváky, stadion má kolem 6 tisíc
- Kategorie 4 požaduje zabezpečenou, rovnou a pevnou plochu v blízkosti stadionu vyhrazenou pro přenosové vozy televize o rozloze minimálně 1 000 m². To je na Střelnici vybudované v kopci, stlačenou atletickým stadionem a městskou zástavbou, logisticky skoro nemožné
- Kategorie 4 vyžaduje i jasně definované sociální zařízení jako WC a umývárny. Jablonec současně řeší toalety v sektoru hostí dočasnými mobilními budkami, což ale UEFA v této kategorii neschvaluje
Požadavků týkajících se zázemí je samozřejmě více. „Řešíme výjimku, abychom Konferenční ligu mohli hrát v Jablonci na domácím stadionu,“ potvrdil Sportu mluvčí klubu Ondřej Belák bez přílišných detailů. V minulosti byla českým týmům udělena, na to ale nelze úplně spoléhat. Například Mladá Boleslav před dvěma roky musela získat souhlas všech domácích soupeřů ve skupině, což není nic jednoduchého. Odmítavý postoj jednoho z nich a klub by musel hrát zápasy Konferenční ligy v Hradci Králové.
Hrozí zápasy v azylu
I sám Jablonec dostal v roce 2021 výjimku, právě proto by ji ale nemusel dostat znovu. UEFA nemusí shovívavě koukat na fakt, že podmínky stadionu se od poslední účasti zásadně neposunuly. Celá situace silně rezonovala i na posledních evropských výjezdech do Rigy a do Glasgow, byť nikdo nechtěl samozřejmě případný postup „zakřiknout.“ Nyní je ale účast v Konferenční lize realitou a Jablonec musí hledat řešení.
Před dvěma lety začali zástupci Mladé Boleslavi řešit situaci bezprostředně po losu, týden po něm už zasílali žádost o výjimku a o tři dny později ji dostali. Jasno by tak mělo být brzy. Nejčernější scénář? Jablonečtí budou muset hrát v azylu. Čistě geograficky by ho mohl poskytnout sousední Liberec, ale i přes dobré vztahy majitelů by se to fanouškům obou táborů těžce kousalo. Dále je pak nejblíže stánek Mladé Boleslavi (ale rovněž nevyhovující) či hodinu a půl vzdálený Hradec Králové. Ten podle informací Sportu ale zatím osloven nebyl.
V nešťastném řešení azylu by se ale jedno malé plus skrývalo. Na Střelnici by byl ušetřen trávník. Byť Jablonec přešel před novou sezonou na hybrid, ale stánek je kvůli velmi specifickým meteorologickým podmínkám i tuto sezonu ohrožen opotřebováním, zvláště s evropskými zápasy navíc. Jak řekl majitel Liberce Ondřej Kania na jaře: „Nedej bože, abychom my, nebo Jablonec hráli Evropu. Tráva pak i přes investice lepší nebude.“