Sláma: Pokusíme se o zázrak. Nechci lítat na obláčku. S kým z Anglie si vyměnil dres?
Pozvánku do reprezentace dostal až opožděně, přesto nakonec odehrál v Lize národů nejvíc minut z celého českého týmu. Jiří Sláma prožívá výjimečné období. Poslední dva starty si připsal ve Wembley proti Anglii a v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska dokonce skóroval. Nyní ho čeká další velký test, s Jabloncem odcestoval do Freiburgu, kde se postaví prvnímu celku bundesligy. „Užívám si to, ale nechci lítat někde na obláčku,“ říká před prvním utkáním Jablonce v Konferenční lize.
O víkendu jste proti Zbrojovce nebyl na soupisce. Odpočinul jste si?
„Dostal jsem tři dny volna, takže jsem si trochu odpočinul a nabral síly. Věřím, že i když nás teď čeká těžký zápas, pokusíme se o malý zázrak a přivezeme hezký výsledek.“
Trenér říkal, že jste skoro ztratil chuť do fotbalu. Jak rychle jste ji zase získal?
„Nevím, tak bych to úplně neřekl, spíš jsem byl unavený. To ale neznamená, že jsem ztratil chuť. Přelety jsou náročné a k tomu čtyři zápasy za jedenáct dní… unavený by byl asi každý, když se pořád musíte chystat na další soupeře a jeden je lepší než druhý. Bylo to náročné a jsem rád, že jsem dostal aspoň tři dny volna.“
Co jste dělal?
„Odpočíval. Jenom ležet mě nebaví, ale využil jsem dny k regeneraci, abych nabral síly.
Freiburg, lídr Bundesligy
Proti prvnímu týmu Bundesligy síly asi budete potřebovat…
„Bude to strašně těžké. Doma s fanoušky v zádech budou obrovsky silní, takže sami přesně nevíme, co nás čeká. Podle videa je to ale výborný tým, skvělý v presinku, takže se na to musíme nachystat.“
Překvapuje vás, že Freiburg vede německou ligu?
„Asi by to nečekal nikdo, ale když jsem viděl video, jak hrají, tak to vůbec není překvapení. Mají výborný tým a nečeká nás nic jednoduchého.“
Nechtěli byste na start v soutěži lehčího soupeře?
„To asi nemá cenu řešit. Třeba se povede nějaký zázrak a budeme si říkat, že to byl super los. Uvidíme po zápase.“
Nejsme předem poražení
Opakujete slovo zázrak. Udělal na vás Freiburg takový dojem?
„Vedou německou ligu a do zápasu jdeme jako outsideři. Málokdo čeká, že bychom vyhráli, takže by šlo určitě o zázrak nebo minimálně velké překvapení, ale to neznamená, že tam jedeme předem poražení. Chceme si to rozdat na hřišti a uvidíme, na co to bude stačit.“
Může vám pomoct výhra nad Rangers v posledním kole kvalifikace?
„Určitě ano. Ukázalo nám to, že i proti takovým soupeřům dokážeme hrát. Freiburg je sice ještě o trošku výš, ale dokázali jsme si, že nic není nemožné, protože i oni jsou jenom z masa a kostí.“
Soustředím se na Jablonec
Teď prožíváte dobré životní období, ne? Nedávno Španělsko a Anglie, teď do Německa. Za dva týdny jste stihl skoro všechny top země.
„Ano, Itálii už jsem si navíc zkusil minulý rok, což bylo taky hezké. Užívám si to, ale nechci lítat někde na obláčku. Něco se povedlo, i když výsledky samozřejmě nebyly ideální. Jsem rád, že jsem dostal příležitost v reprezentaci a teď už se soustředím jen na Jablonec.“
Odnesl jste si z těch reprezentačních zápasů nějaký suvenýr, třeba dres?
„Ano, vyměnil jsem si dres s Trentem Alexanderem-Arnoldem.“