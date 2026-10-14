Trenér Freiburgu chválil české hráče: Pokud jsou všichni takoví, je to poklona celé zemi
PŘÍMO Z FREIBURGU | Jméno možná nezní tak zvučně, ale Jablonec skočí do Konferenční ligy proti jednomu z nejtěžších možných soupeřů. Freiburg se po pátém kole vyšvihl na první místo bundesligy a chce do pohárů vstoupit vítězně. Trenér Julian Schuster před zápasem zavzpomínal na české spoluhráče Pavla Krmaše, Vladimíra Daridu a Václava Pilaře. „Tři skvělí fotbalisté a minimálně stejně skvělé osobnosti,“ rozzářil se, když slyšel jejich jména.
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Tahle otázka mu udělala evidentně radost. Současný kouč Freiburgu strávil v klubu prakticky celou svou hráčskou kariéru a narazil i na trojici Čechů, která se v minulém desetiletí na západě Německa objevila. „Pokud jsou tihle tři obrazem celého českého národa, pak velká poklona celé zemi, protože to byli opravdu nesmírně příjemní kluci,“ začal velkou pochvalou.
Schuster vychválil bývalé české spoluhráče
Následně se blíže rozpovídal ke každému ze svých českých spoluhráčů. Začal chronologicky od Pavla Krmaše, s nímž se Schuster poprvé potkal v roce 2008. Když tehdy německý záložník do klubu přišel, český stoper už zde začínal druhou sezonu.
„S ním jsem hrál nejdéle, opravdu spoustu let. Byl to maximální profesionál v každém ohledu a neskutečně ctižádostivý člověk. Na jedné straně mu šlo vždy o vítězství, na druhé straně to byl velmi empatický a vnímavý člověk,“ sypal pozitivní slova na adresu hráče, s nímž odkopal v jednom dresu 109 zápasů. Víc (112) jich má pouze po boku brankáře Olivera Baumanna.
Poté už se přesunul k dalším dvěma mužům. „Vladimír Darida do našeho týmu přinesl velkou kvalitu, podobně jako Venca Pilař. Oba dokázali na hřišti odvést obrovské penzum práce. Dari naběhal neskutečné kilometry a měl skvělé zakončení,“ vyzdvihl současného kapitána Hradce Králové, s nímž nastoupil do 38 utkání.
Pilař? Měl smůlu, že se potýkal se zraněními
S křídelníkem Bohemians pak odehrál jen pět zápasů, přesto nemá co vytknout. „Měl trochu smůlu, že se během kariéry opakovaně potýkal se zraněními. Do jisté míry mu to stálo v cestě, aby dosáhl ještě větších úspěchů. Byla to škoda, protože jeho kvalita byla zjevná. Když byl zdravý, dokázal nám ohromně pomoci,“ vybavil si Pilařovy trable při zahraničním angažmá.
„Podtrženo, sečteno: byli to tři skvělí fotbalisté a minimálně stejně tak skvělé osobnosti a lidé. Pokud s nimi budete v kontaktu, moc je ode mě pozdravujte,“ uzavřel téma s širokým úsměvem.
Síla stoperů Jablonce
Před svým 100. zápasem na lavičce Freiburgu pak chválil i českého soupeře, který na něj ve čtvrtek čeká. „Jablonec umí velmi dobře bránit a dostává málo gólů. Jejich základní pilíř je v tom, že brání nesmírně kompaktně. Zároveň dokážou velmi rychle přejít do protiútoku,“ líčil základní charakteristiky Kozlova týmu.
Velká síla podle něj srší především ze stoperů. „Jsou velmi silní na míči, neustále vystupují a vynakládají velké úsilí, aby vybojovali míče,“ chválil střední obránce. Žádné jméno sice nepřidal, ale jistě mířil na dvojici Nemanja Tekijaški a Dušan Pavlovič.
„Když se člověk podívá na jejich dva zápasy proti Rangers v play-off o postup, leccos to vypovídá. Vyřadili silného soupeře a v obou zápasech si počínali velmi dobře. Opakovaně nacházeli herní řešení,“ doplnil trenér finalisty Evropské ligy z poslední sezony k Jablonci.