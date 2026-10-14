Ztráta pro Jablonec před Evropou, Jawo si zlomil ruku. Jak dlouho bude chybět?
PŘÍMO Z FREIBURGU | Před vstupem do Evropy hlásí Jablonec problém. Před zápasem ve Freiburgu ze hry vypadl útočník číslo jedna Lamin Jawo. Vysoký Gambijec si v zápase se Zbrojovkou zlomil ruku a bude chybět minimálně týden. „Včera (ve středu) podstoupil operaci a věříme, že rekonvalescence nebude trvat příliš dlouho – je to ruka, ne noha,“ doufá v rychlý návrat trenér Luboš Kozel.
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Přestože se střelecky spíš trápí, nastupuje ze všech útočníků nejčastěji a celý tým si uvědomuje, že ztráta Jawa bude citelná. „Nejtěžší zápasy jsme odehráli s ním, býval naší oporou a týmu výrazně pomáhal. Musíme si ale poradit bez něj a vymlouvat se na to určitě nebudeme. Máme široký kádr,“ pokračoval Kozel o ztrátě stálice na špičce ofenzivy.
Zápas proti Zbrojovce sice odehrál až do konce, ale ze hřiště odkráčel s frakturou ruky. „Určitě to pocítíme. Na jeho výkony jsme spoléhali a víme přesně, co na hřišti odvádí. Teď bude nějakou dobu chybět a musíme si zvyknout na jiného útočníka,“ přidal kapitán Nemanja Tekijaški.
Koho za něj
Jako alternativa se nyní nabízí v dobré formě hrající Antonín Růsek, který rozhodl právě poslední kolo proti Zbrojovce a se dvěma góly je mezi útočníky v aktuální sezoně nejproduktivnějším kanonýrem. Na jaře navíc rozhodl v nedalekém Lausanne o postupu Olomouce do osmifinále Konferenční ligy.
Velmi pozitivně začali také posily na křídlech Saidou Alioum a Garang Kuol. První jmenovaný přihrával na vítěznou trefu v Brně, druhý zase o kolo dřív krásným gólem v závěru zachránil bod proti Zlínu. „Proto jsme kádr skládali, abychom měli k dispozici víc variant,“ přikývne kouč.
Ve čtvrtek se však Jablonec bude musel zaměřit spíš na defenzivu. Severočeši evropskou pouť zahájí na půdě Freiburgu – aktuálního lídra bundesligy. Na otázku, na co si bude muset dávat největší pozor, vypálí Kozel bez přemýšlení: „Na všechno!“
Pomohou Slámovy zkušenosti?
Rychlost, presink, standardní situace i pevná obrana patří mezi silné stránky německého celku. „Každý bod by byl dobrý,“ doufá stoper Tekijaški. „Před sezonou by asi nikdo nečekal, že povedou ligu, ale když jsem viděl video, jak hrají, tak to vůbec není překvapení. Mají výborný tým a nečeká nás nic jednoduchého,“ vyhlíží náročný test obránce Jiří Sláma.
Levý obránce by se ale leknout nemusel. Sám v nedávné reprezentační přestávce nastoupil v základní sestavě proti Chorvatsku, Španělsku i Anglie (dokonce dvakrát). V českém dresu v Lize národů odehrál nejvíc minut ze všech, proti mistrům světa se prosadil i střelecky.
V domácí soutěži tak vzhledem k vytížení odpočíval. „Dostal jsem tři dny volna, takže jsem si trochu odpočinul a nabral síly. Přelety jsou náročné a k tomu čtyři zápasy za jedenáct dní… unavený by byl asi každý, když se pořád musíte chystat na další soupeře a jeden je lepší než druhý,“ prohodil před odletem do Německa.
Na první test v hlavní fázi Konferenční ligy je však připraven.