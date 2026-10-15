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ONLINE: Freiburg - Jablonec. Hosté vstupují do Konferenční ligy proti lídrovi bundesligy

Martin Cedidla se prosadil proti Bohemians
Martin Cedidla se prosadil proti BohemiansZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
iSport.cz, ČTK
Konferenční liga
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Fotbalisty Jablonce čeká na úvod hlavní fáze Konferenční ligy jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Zápas začne ve 21:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Aarhus00000:00
2Ajax00000:00
3Atalanta00000:00
4Banja Luka00000:00
5Braga00000:00
6Brann00000:00
7Brighton00000:00
8Sofia00000:00
9CZ Bělehrad00000:00
10Egnatia00000:00
11Freiburg00000:00
12Gent00000:00
13Getafe00000:00
14Hajduk Split00000:00
15Hearts00000:00
16Iberia 199900000:00
17Escaldes00000:00
18Jablonec00000:00
19Kajrat00000:00
20Kauno Žalgiris00000:00
21FC Kodaň00000:00
22KuPS00000:00
23Lincoln00000:00
24Lugano00000:00
25Midtjylland00000:00
26Mjällby00000:00
27Monaco 00000:00
28Nordsjaelland00000:00
29Pafos00000:00
30Panathinaikos00000:00
31Riga FC00000:00
32Sint-Truiden00000:00
33Thun00000:00
34Trabzonspor00000:00
35Twente00000:00
36Universitatea Craiova00000:00
  • Osmifinále
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