Předplatné

Konferenční liga ONLINE: Kodaň s Králem začíná ligovou fázi doma proti Braze

Alex Král se v FC Kodaň rychle zabydlel
Alex Král se v FC Kodaň rychle zabydlelZdroj: Profimedia.cz
Český fotbalista Alex Král slaví gól za FC Kodaň
Český fotbalista Alex Král slaví gól za FC Kodaň
Alex Král se v FC Kodaň rychle zabydlel
Alex Král se v FC Kodaň rychle zabydlel
5
Fotogalerie
iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Začíná ligová fáze Konferenční ligy a kromě fotbalistů Jablonce, kteří čelí Freiburgu, jde do akce i český reprezentant Alex Král. Ten se představí v dresu Kodaně v domácím duelu proti Braze. Hrají také třeba Ajax, italská Atalanta či Panathinaikos. ONLINE ze všech duelů sledujte na iSportu.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

Konferenční liga 2026/2027

LIVE
--Tipsport5.994.671.51Detail
LIVE
--Tipsport5.864.361.55Detail
LIVE
--Tipsport1.654.15.15Detail
LIVE
--Tipsport4.764.371.66Detail
LIVE
--Tipsport6.174.581.5Detail
LIVE
--Tipsport2.473.652.73Detail
LIVE
--Tipsport1.335.418.86Detail
LIVE
--Tipsport1.226.8312.4Detail
LIVE
--Tipsport1.933.54.2Detail
LIVE
--Tipsport3.153.062.49Detail
LIVE
--Tipsport1.325.668.95Detail
LIVE
--Tipsport1.158.7217.7Detail
LIVE
--Tipsport1.0229.860Detail
LIVE
--Tipsport2.513.183.01Detail
LIVE
--Tipsport1.236.712.1Detail
LIVE
--Tipsport2.893.942.25Detail
LIVE
--Tipsport1.256.4510.7Detail
LIVE
--Tipsport1.227.3511.1Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Aarhus00000:00
2Ajax00000:00
3Atalanta00000:00
4Banja Luka00000:00
5Braga00000:00
6Brann00000:00
7Brighton00000:00
8Sofia00000:00
9CZ Bělehrad00000:00
10Egnatia00000:00
11Freiburg00000:00
12Gent00000:00
13Getafe00000:00
14Hajduk Split00000:00
15Hearts00000:00
16Iberia 199900000:00
17Escaldes00000:00
18Jablonec00000:00
19Kajrat00000:00
20Kauno Žalgiris00000:00
21FC Kodaň00000:00
22KuPS00000:00
23Lincoln00000:00
24Lugano00000:00
25Midtjylland00000:00
26Mjällby00000:00
27Monaco 00000:00
28Nordsjaelland00000:00
29Pafos00000:00
30Panathinaikos00000:00
31Riga FC00000:00
32Sint-Truiden00000:00
33Thun00000:00
34Trabzonspor00000:00
35Twente00000:00
36Universitatea Craiova00000:00
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů