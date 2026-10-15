Konferenční liga ONLINE: Kodaň s Králem začíná ligovou fázi doma proti Braze
Začíná ligová fáze Konferenční ligy a kromě fotbalistů Jablonce, kteří čelí Freiburgu, jde do akce i český reprezentant Alex Král. Ten se představí v dresu Kodaně v domácím duelu proti Braze. Hrají také třeba Ajax, italská Atalanta či Panathinaikos. ONLINE ze všech duelů sledujte na iSportu.
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Konferenční liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Aarhus
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Ajax
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Atalanta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Banja Luka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Braga
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Brann
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Brighton
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Sofia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
CZ Bělehrad
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Egnatia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Freiburg
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Gent
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Getafe
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Hajduk Split
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Hearts
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Iberia 1999
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Escaldes
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Jablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Kajrat
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Kauno Žalgiris
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
FC Kodaň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
KuPS
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
Lincoln
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
Lugano
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|25
Midtjylland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|26
Mjällby
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|27
Monaco
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
Nordsjaelland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|29
Pafos
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|30
Panathinaikos
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|31
Riga FC
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|32
Sint-Truiden
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|33
Thun
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|34
Trabzonspor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|35
Twente
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|36
Universitatea Craiova
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
- Osmifinále
- Play-off