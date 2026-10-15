Rekordní výjezd Jablonce. V Německu obsadil náměstí, na místě i Střeštík. Co Pelta?
PŘÍMO Z FREIBURGU | V Česku nepatří mezi nejvěhlasnější fanouškovské ekipy a ve 30tisícovém kotli v Německu budou mít velký problém dostat se ke slovu, přesto do Freiburgu vyrazily zhruba tři stovky jabloneckých fanatiků. Na nejpočetnějším evropském výjezdu v historii klubu nechybí ani oba majitelé klubu Miroslav Pelta a Jakub Střeštík. Druhý jmenovaný dokonce s fanoušky před zápasem ladil formu na hlavním náměstí.
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Poklidné univerzitní městečko z většiny okupují studenti a všudepřítomné bicykly. Hned vedle největší turistické památky – Katedrály Panny Marie – obsadili hned několik podniků vedle sebe zelené barvy.
„Četl jsem, že by to měl být historicky rekordní výjezd jabloneckých fanoušků do Evropy, což je krásné. Není to tak daleko, ale přesto je to parádní číslo,“ vyhlížel skvělou atmosféru už před zápasem kapitán Nemanja Tekijaški.
Velký zápas v hlavní fázi evropských pohárů si užívají fans Jablonce po pěti letech a na vzdáleností nejpříznivější výjezd vyrazilo asi 300 příznivců.
Pelta dorazí na stadion
Odpoledne na náměstí Münsterplatz si všichni užívali v poklidu, velká očekávání od zápasu na půdě prvního celku bundesligy nejsou, i když v restauraci v centru města se našli i optimisté.
Mezi ně se řadil i majitel Jakub Střeštík, který po oficiálním obědě s představiteli Freiburgu v dobré náladě klábosil s fanoušky o novém klubovém logu nebo posilách. Druhý z majitelů, Miroslav Pelta, pak plánuje dorazit až na stadion.
Tam bude jablonecký kotel čelit obrovské převaze. Stadion s kapacitou 35 tisíc bude na zápas plný minimálně z 90 procent a do kotle za brankou se vejde přes osm tisíc hlav.
Hrstka hrdinů ze severu Čech se tak bude muset hodně snažit, aby byla aspoň občas slyšet. „Pro fanoušky, kteří s námi zažili Rangers, to byl obrovský zážitek, a jsme strašně rádi, že se odhodlali i k výjezdu sem. Tři sta lidí v tomto kotli možná nepůsobí jako závratné číslo, ale pro Jablonec je to určitě krásný počet a moc si jejich podpory vážíme,“ okomentoval rekordní výjezd trenér Luboš Kozel.