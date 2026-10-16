Kozel: Obrovská kvalita soupeře. Dostali jsme laciné góly, ale je to dobré vysvědčení
PŘÍMO Z FREIBURGU | Prohra o jeden gól je nakonec milosrdný výsledek a Jablonec si v Konferenční lize proti Freiburgu (2:3) dokázal, že i proti nejlepším týmům může zahrát solidní zápas. Dva vstřelené góly jsou tady pro nás dobré vysvědčení, když v bundeslize zatím inkasovali dohromady pouze čtyřikrát. Jsem rád, že jsme to odehráli se ctí,“ vzal porážku kouč Luboš Kozel.
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Je prohra o gól dobrý výsledek?
„Úplně spokojený být nemůžu, protože jsme prohráli. Nicméně před zápasem jsme byli outsideři a nevěděli jsme, jak velký rozdíl mezi námi může být. Cením si toho, že výsledek je jen o gól a průběh nebyl tak jednostranný.“
Hned od začátku vás soupeř zasypal šancemi. Jak vám bylo?
„Vlétli na nás tak, jak to umějí. Nejdřív trefili břevno, pak z toho vyplynul i gól z trestňáku. Cením si ale toho, že jsme se dokázali do zápasu vrátit. Snažili jsme se být aktivní v presinku i na míči, hrát náš fotbal, o který se pokoušíme i doma. Měli jsme pár náznaků, ale chyběla nám kvalita. Nakonec jsme z prvního zakončení vyrovnali a poločasový stav 1:1 pro nás byl příznivý.“
Dobré vysvědčení
Projevila se pak kvalita soupeře ještě víc?
„Bohužel na začátku druhé půle přišly momenty, které o výsledku rozhodly. Před gólem na 2:1 jsme měli míč na noze a mohli jít do protiútoku, místo toho přišla ztracená přihrávka, rohový kop a z něj smolný gól. A než jsme stihli vystřídat, dostali jsme třetí gól. Eggestein to trefil krásně a ukázal obrovskou kvalitu. Už to vypadalo jednoznačně, ale cením si toho, že jsme v závěru ještě dokázali vstřelit kontaktní gól, i když na vyrovnání už nebyl čas. Dva vstřelené góly jsou tady pro nás dobré vysvědčení, když v bundeslize zatím inkasovali dohromady pouze čtyřikrát. Jsem rád, že jsme to odehráli se ctí.“
Zlomil se zápas po vyrovnávací brance, kdy se soupeř dostal do tlaku?
„Domácí by se dostali do tlaku i tak, protože jsou na míči velmi kvalitní. Kdyby byl výsledek jiný, možná by to přišlo později. Vítězství domácích je zasloužené, i když druhý i třetí gól byly laciné.“
Kde byla hlavní chyba u druhého gólu?
„Sešlo se tam víc věcí. V prvé řadě jsme mohli předejít samotnému rohovému kopu. Měli jsme balon na noze a přihrávali jsme napříč hřištěm před vlastním boxem, což vedlo ke ztrátě, střele a rohu.“
Rozhodčí gól nejdřív neuznal. Jak jste prožíval chvíle, kdy situaci zkoumal VAR?
„V první chvíli jsme se báli, že je to gól. Pak se pískal faul na brankáře, ale na tabletu jsme viděli, že to je sporné, protože se srazil spíš s naším hráčem. Ještě jsme doufali, že míč nepřešel brankovou čáru, což na našem tabletu nebylo vidět přesně, ale z televizních záběrů to zřejmě vidět bylo. Nakonec už jsme čekali, že branka bude platit.“
Nejpřijatelnější výsledek
V závěru jste snížili na 2:3, což může hrát na konci ligové fáze roli. Měli jste v hlavě, že každý gól může být důležitý?
„Určitě. Chtěli jsme uhrát co nejlepší výsledek. Na konci může mít klidně šest týmů stejný počet bodů a pak rozhoduje každý gól, jak se ukázalo už v předchozích sezonách. Z tohoto pohledu je prohra o jediný gól tím nejpřijatelnějším výsledkem.“
Je to pro vás cenná zkušenost i do dalších zápasů, že jste dokázali hrát v takové atmosféře proti aktuálně špičkovému evropskému týmu?
„Na Rangers byl stadion podobný, i když tady byl možná ještě větší hukot. Kvalita soupeře je tady ale jednoznačně vyšší – intenzita hry, presink, organizace, rychlost, přepínání i dynamika krajních hráčů. Byla to pro nás obrovská výzva a myslím si, že jsme obstáli, i když nemáme žádný bod. Zkušenost je to velká, ale už v neděli nás čeká liga a musíme rychle přepnout.“
Chyběl vám pro zranění Lamin Jawo. Nahradili ho Antonín Růsek a Saidou Alioum. Jak se vám líbili?
„Tonda dal gól, takže splnil svůj úkol útočníka. S Alim jsem také spokojený, akorát byl namočený u druhého gólu, když v předchozí akci ztratil míč. Nestřídal kvůli výkonu, ale kvůli běžeckým datům. Sprintery jako je on musíme víc hlídat, aby se udrželi zdraví. Místo něj nastoupil Garang Kuol a dal gól, takže to pro všechny dopadlo dobře.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brighton
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
FC Kodaň
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
Trabzonspor
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Atalanta
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Mjällby
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Sint-Truiden
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|7
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Lugano
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|9
Monaco
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
Brann
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Hajduk Split
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Panathinaikos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Gent
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
Twente
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Getafe
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|16
Kajrat
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17
Midtjylland
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Nordsjaelland
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Egnatia
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Hearts
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Riga FC
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|22
Universitatea Craiova
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
CZ Bělehrad
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Jablonec
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Ajax
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Banja Luka
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Sofia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Aarhus
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Thun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
KuPS
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|32
Pafos
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33
Iberia 1999
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Escaldes
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Braga
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|36
Kauno Žalgiris
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
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