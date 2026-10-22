ONLINE: Jablonec - Brighton. Vyprodaná Střelnice hostí favorita Konferenční ligy
Fotbalisté Jablonce hostí ve druhém kole ligové fáze Konferenční ligy jednoho z největších favoritů celé soutěže. Po úvodní porážce ve Freiburgu hrají doma s anglickým Brightonem. Utkání na vyprodané Střelnici má výkop ve 18:45, sledujte ho ONLINE na webu iSport.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brighton
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
FC Kodaň
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
Trabzonspor
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Atalanta
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Mjällby
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Sint-Truiden
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|7
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Lugano
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|9
Monaco
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
Brann
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Hajduk Split
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12
Panathinaikos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Gent
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
Twente
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Getafe
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|16
Kajrat
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17
Midtjylland
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Nordsjaelland
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Egnatia
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Hearts
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Riga FC
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|22
Universitatea Craiova
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
CZ Bělehrad
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Jablonec
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Ajax
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Banja Luka
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Sofia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Aarhus
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Thun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
KuPS
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|32
Pafos
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33
Iberia 1999
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Escaldes
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Braga
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|36
Kauno Žalgiris
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off