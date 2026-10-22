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ONLINE: Jablonec - Brighton. Vyprodaná Střelnice hostí favorita Konferenční ligy

Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Freiburgu
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti FreiburguZdroj: Profimedia
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
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Fotbalisté Jablonce hostí ve druhém kole ligové fáze Konferenční ligy jednoho z největších favoritů celé soutěže. Po úvodní porážce ve Freiburgu hrají doma s anglickým Brightonem. Utkání na vyprodané Střelnici má výkop ve 18:45, sledujte ho ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVRPSkóreB
1Brighton11004:03
2FC Kodaň11003:03
3Trabzonspor11004:23
4Atalanta11003:13
5Mjällby11002:03
6Sint-Truiden11002:03
7Freiburg11003:23
8Lugano11003:23
9Monaco 11002:13
10Brann11002:13
11Hajduk Split11002:13
12Panathinaikos11002:13
13Gent11001:03
14Twente11001:03
15Getafe10101:11
16Kajrat10101:11
17Midtjylland10101:11
18Nordsjaelland10101:11
19Egnatia10101:11
20Hearts10101:11
21Riga FC10101:11
22Universitatea Craiova10101:11
23CZ Bělehrad10012:30
24Jablonec10012:30
25Ajax10011:20
26Banja Luka10011:20
27Lincoln10011:20
28Sofia10011:20
29Aarhus10010:10
30Thun10010:10
31KuPS10012:40
32Pafos10011:30
33Iberia 199910010:20
34Escaldes10010:20
35Braga10010:30
36Kauno Žalgiris10010:40
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