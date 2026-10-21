Nejlepší útok Anglie a tisíc fanoušků míří do Jablonce. Sláma: Přinejhorším prohrajeme
Minulý týden Jablonec padl se ctí na půdě tehdejšího bundesligového lídra Freiburgu. Teď se Kozlova parta připravuje na druhý a neméně atraktivní evropský střet. Anglický Brighton vyhrál posledních šest zápasů a jen těžko hledat celek s lepší aktuální formou. „Jestli to bylo v Německu náročné, Brighton je ještě o level výš. Možná spíš o dva,“ hlásí obránce Jiří Sláma. Na zápas Konferenční ligy na sever Čech navíc dorazí tisíc anglických fanoušků.
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Poslední výsledky v Premier League nahánějí přímo hrůzu. Racci zničili Coventry 5:0, mistrovský Arsenal 3:0, Sunderland pouze 2:0 (Brighton hrál od 57. minuty v deseti) a naposledy v derby rozcupovali Crystal Palace 5:0.
„Válcují to a mají hezké skóre. Je to pořád 5:0, 4:0…“ vyhlíží další náročný test Jiří Sláma. V chystaném rozhovoru pro Ligu naruby promluvil i o reprezentační premiéře.
Ofenzivní síla děsí každého
Ale zpět k Jablonci, který se těší na střet s aktuálně třetím týmem anglické ligy. „Nedávno porazili vítěze Premier League a finalistu Ligy mistrů. Jsem moc rád, že takový tým přijede sem do Jablonce,“ přikývne brankář Jan Hanuš.
Především ofenzivní síla modrobílého celku z jihu Anglie musí vyděsit každého fanouška Jablonce. V Premier League v prvních sedmi kolech nasázel Brighton 23 gólů, o čtyři víc než druhý nejlepší útok soutěže. V historických tabulkách jsou v tomto ohledu na čtvrtém místě. Za sedm kol zvládl víc branek jen Arsenal (24) v sezoně 2009/10, Manchester United (24) v sezoně 2011/12 a Manchester City (27) v sezoně 2019/20. Slušná společnost.
Z posledních šesti zápasů vyhráli Racci všechny s celkovým skóre 22:2. Gól dostali pouze v anglickém Ligovém poháru od Manchesteru United. Na Old Trafford vyběhli s výrazně protočenou sestavou a stejně si odvezli výhru 3:2.
Sláma: Přinejhorším prohrajeme
Mezitím ještě stihli vstoupit do Konferenční ligy pohodovou výhrou 4:0 nad litevským celkem Kauno Žalgiris. Do Jablonce přijíždí jako aktuální lídr tabulky 36 týmů třetí evropské soutěže. „Je to špička Premier League. Jdeme do toho jako outsideři, to všichni ví. Přinejhorším prohrajeme a nikdo nám hlavu neutrhne. Kdybychom něco uhráli, byl by to zázrak,“ vyhlíží Sláma konfrontaci s elitou.
Jen pro srovnání, web Transfermarkt odhaduje cenu kádru Brightonu na 700 milionů eur (17 miliard korun) a Jablonci dává 15,6 milionu eur (379 milionů korun). Anglický celek tak papírově vychází jako padesátkrát silnější.
Případná rotace sestavy soupeře tedy jabloneckým příliš nepomůže. Ve formě je prakticky každý hráč Brightonu a kdo má menší minutáž, bude se chtít o to víc ukázat.
Tisíc fanoušků z Anglie
Dalším plusem pro favorita může být silná divácká podpora. Hostující tým bude v rozšířeném sektoru hnát tisíc anglických fanoušků. Do Jablonce dorazí v den zápasu a pohybovat by se měli v centru města, než se před zápasem přesunou na stadion bez organizovaného pochodu. „Policie zápas vyhodnotila jako rizikový, takže budou posílené bezpečnostní složky, ale žádnou hrozbu nečekáme,“ říká pro Sport mluvčí klubu Ondřej Bělák.
Silnou podporu bude mít i český outsider. Jablonec hlásil vyprodáno už několik dní před zápasem a poslední dvě stovky vstupenek, které uvolnil do prodeje, zmizely velmi rychle. Mělo by dorazit přes šest tisíc diváků. „Máme výhodu, že hrajeme doma, jsme tady silní a na našem stadionu jsme už porazili Rangers. Dokázali jsme si, že velké týmy můžeme potrápit,“ dodává Sláma optimisticky.
Brighton & Hove Albion FC, jak zní celý název klubu, bude chtít natáhnout vítěznou šňůru a upevnit si pozici v Konferenční lize.
Nejvíc gólů v Premier League po sedmi kolech
- 27 - Manchester City (2019/20)
- 24 - Arsenal (2009/10)
- 24 - Manchester United (2011/12)
- 23 - Brighton - (2026/27)
Zdroj: Opta